Тверской суд получил иск Дерипаски к Зюганову

Тверской районный суд получил иск от предпринимателя Олега Дерипаски к руководителю КПРФ Геннадию Зюганову, сообщил RNS представитель суда.

«16 января 2019 года в адрес суда поступило исковое заявление Дерипаски О.В. к Зюганову Г.А о компенсации морального вреда», — сказал представитель суда.

Ранее стало известно о том, что бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в отношении лидера КПРФ после его выступления в Госдуме 9 января этого года. Слова об «афере и преступлении» оценили в один миллион рублей компенсации морального ущерба.

«9 января 2019 года руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Государственной думы сделал заявление, в котором назвал бизнес, основанный Олегом Дерипаской, аферой и преступлением. <...> Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании «Русал», так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», – заявил 17 января представитель истца.

При этом сам лидер КПРФ заверил, что не боится суда. «Это уже знаете какой по счету [суд]? Мои юристы разберутся» – так ситуацию прокомментировал Геннадий Зюганов.