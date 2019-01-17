Проекты ГК «Ленстройтрест» примут участие в премии Move Realty Awards 2019

ЗАО «Ленстройтрест»

Девелопер «Ленстройтрест» примет участие в ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards 2019. Проекты компании поборются за награды в нескольких номинациях.

Финский городок «Юттери», который возводится в Колпинском районе Санкт-Петербурга по проекту финского архитектора Юкки Тикканена, заявлен в номинации «Проект года комфорт-класса в Санкт-Петербурге». Голландский квартал «Янила» (архитектор Рюрд Гитема, Нидерланды) и шведский квартал «IQ Гатчина» (архитектор Йоханнес Товатт, Швеция) выдвинуты на участие в номинации «Проект года комфорт-класса Ленинградская область». Кроме того, ГК «Ленстройтрест» поборется за победу в специальной номинации «Девелопер года».

В настоящий момент организаторы премии Move Realty Awards завершили прием заявок на участие. В этом году номинантами стали около 100 компаний Санкт-Петербурга и Москвы: девелоперы, агентства недвижимости и рекламные агентства. В оргкомитет поступило почти 250 заявок, которые будут соревноваться в 19 номинациях, разделенных по классу жилья и территориальному расположению.

Премия Move Realty Awards учреждена в 2014 году и способствует выявлению застройщиков и жилых комплексов, комфортных для проживания. Каждая из номинаций оценивается более чем по 50 критериям, среди которых: надежность застройщика; характеристики района; характеристики дома и квартиры; стоимость, ликвидность и удобство покупки; внешняя и внутренняя инфраструктура жилого комплекса и другие. Каждому критерию присуждается определенное количество баллов. По итогам первичного этапа будет сформирован шорт-лист финалистов, набравших наибольшее количество баллов в каждой номинации. В жюри входят эксперты рынка и топ-менеджеры крупных компаний сферы недвижимости.

Церемония награждения V юбилейной премии состоится 21 марта в Москве.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/