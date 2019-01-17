В Петербурге директора Академии художеств из Китая отправили в тюрьму за контрабанду картин. Он вывозил Лениных и женщину Иогансона

В Петербурге по два года колонии получили руководитель и сотрудник китайской Академии художеств. В аэропорту «Пулково» их задержали с контрабандными полотнами.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 17 января, директор Хейлунцзянской академии художеств в Харбине Фэнюе Чэнь и его подчиненный Дуна Чэнь обвинялись в попытке незаконного перемещения через российскую границу культурных ценностей. В мае 2018 года они пытались провезти картину «Портрет женщины с гранатовым кулоном» кисти Бориса Иогансона за 1,5 млн рублей, этюды «Ленин на съезде комбедов» стоимостью 49,5 тыс. рублей, «Ленин с красноармейцами у карты» за 66,8 тыс. и «Пастушок« за 50 тыс.

Полотна они приобрели в Петербурге и Москве для выставки в Харбине и, как отмечает пресс-служба судов, имели опыт законного перемещения культурных ценностей через границу, но спрятали их в багаже.

Фэнюе Чэнь и Дуна Чэнь вину признали, их отправили в колонию общего режима на два года. Картины конфискованы в доход государства.