Куда катится автопром. Североамериканское шоу парадоксов

Седаны больше не в моде, люди хотят побольше и побыстрее – такое впечатление создаёт автомобильное шоу в Детройте, одно из крупнейших в мире. В центре событий кроссоверы, пикапы и спорткары, они затмили даже «электричество». Но чувствуется приближение кризиса: похоже, автопромышленность готовится к «идеальному шторму». Да и сам салон переезжает в лето – чтобы выжить.

Выставка в Детройте еще не открылась для публики, а журналисты уже вовсю обсуждают «удачи и провалы» североамериканского автомобильного шоу NAIAS. «Простой люд» пустят в залы Кобо-Центра лишь 19 января, но уже на этой неделе в них кипит работа: эксперты пытаются уловить тенденции, бизнесмены сторговаться по ценам, а наш брат-журналист — найти, чем порадовать и удивить читателя.

Время непростое

«В это непростое время» — фразочка, указывающая на дурной вкус пишущего, как ни странно, лучше всего отражает особенности текущего момента для всей автомобильной индустрии, и в частности американской.

Вроде как NAIAS-2019 открывается в момент, когда за предыдущий год во всем мире продано рекордное количество автомобилей, а в самой Америке экономика на подъеме, безработица на самом низком уровне (именно ради этого американцы голосовали за Трампа).

Но в то же время, как отмечает Automotive News, налицо все признаки надвигающейся рецессии: один за другим закрываются автозаводы (только GM закрывает сразу пять заводов!), катастрофически падает спрос на целые классы автомобилей – в США это седаны, в Европе дизели. Проблемы возникли и на крупнейшем в мире авторынке Китая, куда американцы поставляют серьезную часть своей продукции и откуда получали немалую долю комплектующих.

Автопроизводители объявляют о многомиллиардных программах сокращения расходов, закрытия заводов, увольнений и переориентации на новые сегменты и новые рынки. В частности, Ford перетряхивает все свои бизнесы в Америке, а в Европе полностью меняет менеджмент. GM собирается уволить почти пять тысяч сотрудников и прекратить выпуск седанов. И только Илон Маск готов расширять производство. И даже хотел бы купить парочку заводов, ставших ненужными GM.

Более того, само North American International Auto Show находится далеко не в лучше форме. Участвовать в нем отказались крупнейшие международные компании, такие как Mercedes, BMW, Renault и Jaguar. Многие предпочитают показывать новинки или на собственных отдельных презентациях, или в неожиданных местах, таких, например, как выставка бытовой электроники CES или фестиваль в Pebble Bay.

Чтобы исправить ситуацию, дирекция NAIAS приняла радикальное решение начиная с 2020 года перенести выставку с зимы на лето. Одна из причин переноса состоит в том, что зимой в Детройте темно и холодно. Это при том, что по долготе Детройт южнее нашего курортного Сочи, примерно на уровне Батуми.

Так или иначе, нынешнее североамериканское автошоу — последний «зимний» Детройтский автосалон.

Кроссоверы, спорткары и пикапы

Первые впечатления от автосалона (открытого пока для журналистов и специалистов) только подтверждают, что «время непростое». Сразу бросается в глаза, что центральное место теперь занимают кроссоверы, пикапы и спорткары, в то время как седанов почти не видно. Редкими исключениями на этом фоне выглядели новый Volkswagen Passat да несколько хэтчбеков, в том числе электрических.

Как считает исполнительный председатель совета директоров Ford Уильям Клэй Форд (правнук самого Генри Форда), это все потому, что люди хотят иметь более вместительные автомобили. Прямым подтверждением этой мысли господина Форда из компании Ford можно считать обновленный семиместный Ford Explorer, для которого помимо трех бензиновых двигателей солидного объема теперь будет предлагаться и гибридная силовая установка. Ну и всякие «фишечки» вроде возможности использования смартфона в качестве ключа с функцией дистанционного запуска двигателя.

Также семь мест и у новинки Cadillac – «полноразмерного» (по американским понятиям) кроссовера Cadillac XT6. Внедорожник выглядит на удивление по-европейски и даже элегантно, чего не скажешь о его предшественниках. Похоже, дизайнеры марки наконец отказались от сомнительного вида вертикальных фар в пользу узких горизонтальных – это пошло машине только на пользу.

Семь кресел – это, как выясняется, не предел мечтаний для тех, кто хочет «побольше места в машине». Южнокорейская KIA представила свой новый флагман, который гораздо больше прежнего Sorento, — KIA Telluride. У этого пятиметрового кроссовера даже не семь, а уже восемь мест и дизайн, полностью разработанный в Америке. Что ясно указывает на то, на какой рынок рассчитывают корейцы.

FiatChrysler произвел на журналистов впечатление существенно обновленной линейкой «тяжелых» пикапов RAM Heavy Duty (HD) 2019 модельного года. У них не сильно изменился внешний вид, но поменялись интерьер и все, что «под капотом». Значительно обновлены трансмиссия и шасси, с тем чтобы успешнее конкурировать с аналогичными и мегапопулярными в Америке грузовичками Ford F-серии.

И, наконец, на закуску – спорткары, ну или то, что американцы считают спорткарами. Ни одна детройтская выставка еще не обходилась без Shelby, не получилось и на этот раз. Теперь знаменитый Ford Mustang Shelby CT500 стал еще мощнее, его двигатель развивает уже 700 так любимых ковбоями лошадиных сил.

Однако внимание больше привлекает совсем другой спорткар. Через 17 лет Toyota решила возродить Supra, причем на этот раз в сотрудничестве ни с кем иным, как с самим BMW. Новая Supra и новый BMW Z4, по сути, ближайшие родственники, но многие видевшие и даже успевшие попробовать оба автомобиля утверждают, что японский вариант получился даже лучше немецкого. Новую Supra представлял на презентации сам Фернандо Алонсо, чемпион мира «Формулы-1», который заявил (правда, заглядывая в бумажку), что на этом автомобиле «комфортно ездить и каждый день».

Любопытно, что при явном засилии кроссоверов и пикапов ежегодно присуждаемую премию «Североамериканский Автомобиль года» получил седан. Почетный приз взял корейский люксовый Genesis G70, который обошел Honda Insight и Volvo S60/V60.

К тому же немного отошли в тень занимающие обычно центральное место на других автосалонах электромобили. Хотя в Детройте и показано несколько любопытных новинок, среди которых можно, пожалуй, выделить электрокар Nissan IMs. Наперекор моде это тоже седан, причем, как утверждают создатели, нового типа – «спортивный седан повышенной комфортности». Он имеет необычную посадочную формулу 2+1+2, то есть два задних боковых сиденья раздвигаются и убираются, и тогда задний пассажир располагается в роскошном «кресле первого класса».

Идеальный шторм

На первый взгляд, Детройтское автошоу в этом году вполне удалось. Возможно даже, что те, кто отказался в нем участвовать, испытывают сожаление. Однако представители крупнейших мировых автокомпаний выглядят скорее озабоченными, чем радостными, и не излучают былую уверенность в будущих успехах.

Аналитики, мнение которых приводит France Press, в один голос прогнозируют замедление продаж в 2019 году после десятилетия роста. «Мы считаем, что будущее становится все менее позитивным для отрасли», – приводит агентство мнение Джонатана Смоука, главного аналитика Cox Automotive. Однако при меньшем количестве продаваемых авто покупатель будет отдавать предпочтение более дорогим и качественным машинам, предупреждают маркетологи.

Тенденция к падению объемов продаж намечается и на других рынках, особенно на крупнейшем из них – в Китае. Похоже, экономика этой страны «перегрелась», и теперь уже не будет такого бурного роста.

Существенно влияют на все автомобильные рынки, особенно на китайский, и пресловутые «тарифные войны», затеянные Трампом. Если таможенные тарифы все-таки введут, это будет разрушительно для всей отрасли, приводит France Press мнение Роберта Картера, главы отдела продаж представительства Toyota в США.

Еще одна видимая уже невооруженным глазом тенденция – это «национализация» формально международных автосалонов. Нынешняя выставка в Детройте хотя и отражает в полной мере мировые тенденции, все же в основном «заточена» под местный американский рынок.

Отсюда и засилье больших и очень больших кроссоверов и популярных именно в Америке, но не столь заметных на других рынках, пикапов. Если тенденция к обособлению автомобильных выставок продолжится, то вскорости они могут превратиться из мест встреч мировой автомобильной элиты в местные «междусобойчики».

Словом, будущее выглядит туманным как для мировых автосалонов, так и для автопромышленности в целом. Однако ситуация может оказаться даже куда более серьезной, чем просто колебания рынка. Похоже, что мы приближаемся к некоему переломному моменту, когда новые технологии и новые сервисы достигнут некоей критической массы и начнется ситуация «идеального шторма», когда несколько тенденций совпадают по времени и по месту и приводят к быстрым и решительным изменениям.

Массовое производство электромобилей, внедрение средств автоматизации и компьютеризации, новые формы автомобильных сервисов, таких как каршеринг и подписка, – это, так сказать, «положительные» элементы надвигающегося шторма.

Но есть и отрицательные: тарифные войны, Brexit, все шире расходящиеся круги от «дизельгейта», значительное и практически повсеместное ужесточение экологического законодательства, непонятная ситуация во второй по величине экономике мира (китайской), – все это сильно давит на ситуацию в автомобильной отрасли.

Одним словом, нас ждет интересный год, который в последний раз начался с автосалона в Детройте – некогда второго крупнейшего мирового автошоу, а теперь ради самосохранения переезжающего из зимы в лето.

Матвей Циклистов, «Фонтанка.ру»