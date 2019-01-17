Facebook и Instagram удалили более 500 связанных с Россией аккаунтов

Руководство американской компании Facebook Inc, владеющей одноименной социальной сетью, а также Instagram, приняло решение деактивировать страницы, через которые якобы могла распространяться пропагандистская информация.

«На Facebook удалили в общей сложности 364 страницы и аккаунта за участие в скоординированных действиях в рамках сети, которая была создана в России и действовала в странах Балтии, Центральной Азии, на Кавказе, странах Центральной и Восточной Европы. <...> Кроме того, на основании информации от правоохранительных органов США удалили еще 107 страниц, групп и аккаунтов на Facebook, а также 41 аккаунт в Instagram за участие в скоординированных действиях в рамках российской сети, действовавшей на Украине», – об этом 17 января сообщается в заявлении Facebook.

Все удаленные страницы позиционировали себя как независимые СМИ, однако, по данным руководства соцсетей, якобы были связаны с российскими информационным агентством «Спутник». Эти аккаунты часто поднимали темы протестов, а также коррупции. Некоторые из удаленных страниц были достаточно популярны. Так, у одного независимого СМИ было 790 тысяч подписчиков, а у деактивированных инстаграм-аккаунтов средняя аудитория составляла 55 тысяч человек.

В Facebook отметили, что передадут информацию о связанных с Россией аккаунтах в Конгресс США и правоохранительные органы.

Напомним, что это не первый раз, когда Facebook удаляет аккаунты, которые могут распространять информацию в российских интересах. Особое внимание этому стали уделять после выборов президента США, так как российские хакеры якобы использовали соцсети для влияния на волеизъявление американцев. Во время своего выступления в американском Конгрессе глава Facebook Марк Цукерберг выразил сожаление, что соцсеть слишком поздно обратила внимание на эту проблему.