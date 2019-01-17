49 человек продиктовали свои пин-коды петербуржцу. Он перевел себе 6 млн рублей

Примитивная мошенническая схема лишила почти пять десятков жителей Курской области крупной суммы денег. За похитившим с чужих банковских карт около 6 миллионов рублей приехали в Петербург.

Как рассказала 17 января официальный представитель МВД России Ирина Волк, абоненты получали SMS с предупреждением о блокировке своих банковских карт. В панике они звонили «оператору банка» и по его просьбе диктовали номера карт и пин-коды. После этого с их счетов списывали деньги.

Следствие выяснило, что действовал 41-летний россиянин. Для осуществления своей спам-рассылки он просто-напросто подбирал номера телефонов и иногда действительно попадал на клиентов банка, которым представлялся. По информации МВД, из сотни граждан попались 49. Используя их данные, злоумышленник увел с карт около 6 млн рублей.

Приехавшие в командировку в Северную столицу сотрудники УМВД по Курской области явились в съемную квартиру, где нашли «специальное оборудование и десятки сим-карт, с которых совершались звонки». Предполагаемый аферист арестован. Эта же мера коснулась его имущества, в том числе автомобиля, а также крупной суммы денег.

Напомним, сегодня стало известно о похожем преступлении в отношении детского уполномоченного Северной столицы Светланы Агапитовой. С трех ее карт списали почти 300 тысяч рублей.