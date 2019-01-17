Петербург занял третье место в «индексе бургеров». Жители могут позволить себе купить 126 булок с котлетой

Петербург занял третье место в «индексе бургеров», составленном Delivery Club. Как говорится в сообщении компании от 17 января, она посчитала, сколько американских бутербродов с котлетой могут себе позволить жители 18 крупнейших российских городов.

Жители Северной столицы в декабре 2018 года могли купить 126 бургеров – это на 11 меньше, чем в мае прошлого года. Причиной может быть уменьшение средней зарплаты (с 58 598 рублей до 57 331 рубля) на фоне увеличившегося прожиточного минимума (с 10 792 рублей до 12 087 рублей). Кроме того, Северная столица вошла в тройку городов с самой высокой максимальной стоимостью бургера (1499 рублей).

Первое место «индекса бургеров» заняла Москва: в декабре ее жители могли позволить себе 148 бургеров. На второй строчке разместился Владивосток, жители которого могут купить 131 бургер.

Для расчета «индекса бургеров» использовались данные Росстата о средней зарплате и прожиточном минимуме в 18 крупнейших российских городах. Разница между ними (свободные средства) делилась на среднюю цену бургеров. Это блюдо выбрано для исследования, так как его чаще всего заказывают с доставкой жители России, говорят в Delivery Club.