Специальная цена на квартиры с отделкой в ЖК VITAMIN

«Лидер Групп»

Квартиры с полной отделкой в новом жилом комплексе VITAMIN от компании «Лидер Групп» теперь по уникальной цене – от 60 000 рублей за квадратный метр.

Комплекс расположен в п. Мурино Всеволожского района, в шаговой доступности от станции метро «Девяткино». Три корпуса средней этажности (16-17 этажей) ЖК VITAMIN отличаются от привычных высоток. Выразительный внешний вид дополняет фасадное остекление, что визуально делает дом еще более воздушным и легким. Отвечая современным стандартам строительства, ЖК VITAMIN предлагает своим жителям закрытую охраняемую территорию, видеонаблюдение, подземный паркинг и гостевые автостоянки.

Во всех парадных – просторные холлы с дизайнерской отделкой, помещения для консьержа, колясочные, бесшумные современные лифты – грузовой и пассажирский. Для удобства жильцов во 2-м и 3-м корпусах запроектированы кладовые.

Диапазон планировочных решений представляет различные возможности в выборе: от студий до трехкомнатных квартир, всего более 40 вариантов.

Мурино – один из новых и динамично растущих районов Всеволожского района Ленинградской области. Застройка и развитие этой территории начались совсем недавно, в 2010-е годы. Здесь все создается с нуля – и это несомненное преимущество. ЖК VITAMIN будут окружать новые жилые проекты с необходимой современной инфраструктурой – это и вновь создаваемые школы, и детские сады, и спортивные клубы с бассейнами, и торговые комплексы.

Благодаря своему удачному месторасположению, удобной транспортной доступности, Мурино, юридически являясь территорией Ленинградской области, фактически превращается в один из современных, красивых, молодых, успешных районов Санкт-Петербурга.

Более подробно об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/