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Авто
17.01.2019 13:33
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«Возможность иметь хорошее сообщение»: Силуанов подтвердил, что трассу М-11 откроют в этом году

Строительство автодороги М-11 «Столица» (Москва – Санкт-Петербург) завершится в текущем году, как и возведение железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом министр финансов РФ, первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов заявил на совещании у президента Владимира Путина 16 января. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

После завершения этой важной стройки «наши граждане уже получат возможность на автомобильном транспорте иметь хорошее сообщение между двумя самыми крупными городами», отметил Силуанов.

Кроме того, он рассказал, что в этом году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в субъектах страны будет направлено более 110 миллиардов рублей. «Получит развитие региональная сеть автомобильных дорог и в агломерациях, и в сельских населённых пунктах», – сказал министр.

О том, что трасса М-11 будет закончена в 2019 году, уже сообщал глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах осенью прошлого года. Он называл даже месяц – ориентировочно сентябрь. Однако дату этого события так часто переносили, что ещё одно заявление, тем более сделанное министром на совещании у президента, не кажется лишним и укрепляет надежду на то, что ввод в строй действительно состоится в этом году.

Работы осталось немного: седьмой и восьмой участки протяженностью 139 километров в Новгородской и Ленинградской областях планируется открыть одновременно.

«Автодор»

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Изначально дорогу хотели построить к чемпионату мира по футболу, то есть к лету 2018 года. В ноябре 2017 года Кельбах сказал, что полное открытие запланировано до конца 2018 года. Затем экс-глава Минтранса Максим Соколов назвал в качестве дедлайна рубеж 2018 – 2019 годов. Летом 2018 года на 663-м километре строящейся трассы, в районе моста через реку Ижору (Тосненский район Ленобласти), нашли крупный археологический памятник. В октябре «Автодор» заявил, что из-за раскопок срок завершения строительства придётся сдвинуть.

Справка:

Трасса М-11 пройдёт от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД). Общая протяженность автомагистрали – 669 км. Её строительство ведётся в несколько этапов, каждый из которых является самостоятельным инвестиционным проектом.

В июне 2018 года был открыт двухсоткилометровый участок М-11 в Тверской и Новгородской областях (с 334-го по 543-й км), продолживший обходы Торжка и Вышнего Волочка. Стоимость проезда по 330-километровому участку М-11 в Тверской и Новгородской областях составляет для легковых автомобилей от 356 рублей (при использовании транспондера T-pass ООО «Автодор – Платные дороги» в рамках программы лояльности) до 660 рублей.

7-й участок идёт от Мясного Бора до бетонки Кировск – Гатчина (543 – 646 км), здесь будут четыре полосы движения. 8-й — от 646-го км до развязки с КАД (шесть полос). Стоимость работ составляет порядка 76,8 млрд рублей, около 56,7 млрд оплачивает ответственный исполнитель, госкомпания «Автодор», остальное — частные инвестиции. Концессионером-заказчиком выступает «Магистраль двух столиц» (МДС), созданная ВТБ и французской Vinci Highways.

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