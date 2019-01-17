Негерметичная консервация. У General Motors в Петербурге похитили имущество на полмиллиона евро

Недостача на автомобильном заводе GM может затормозить сделку с белорусской «Юнисон». Кадровые чистки в Смольном тоже не ускоряют процесс продажи.

Александр Николаев/Интерпресс

Заявление о краже от ООО «Дженерал Моторз Авто» поступило в отдел МВД по Пушкинскому району. В обращении указано, что простаивающее четыре года предприятие в Шушарах оказалось не столь уж надежно законсервировано. Как стало известно «Фонтанке», ущерб от похищенных оборудования и материалов компания оценила в 40 млн рублей.

Кто именно мог лишить компанию имущества, «Дженерал Моторз Авто» в заявлении не указывает, пока нет даже документов, подтверждающих пропажу. Сейчас отдел по экономическим преступлениям проводит проверку, включающую независимою оценку и экспертизу. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В General Motors оставили запрос «Фонтанки» без комментариев. Но, по словам источника, знакомого с ходом переговоров с «Юнисон», имущества недосчитались в ходе предпродажного аудита предприятия. Речь идет о сборочном оборудовании, некоторые части которого могли представлять ценность как цветные металлы. Недокомплектация могла стать одной из причин, по которой сделка с «Юнисон» до сих пор не закрыта. Поскольку некоторые сборочные линии непригодны к использованию, стороны обсуждают размер дисконта. Ранее выкуп участка и производственных мощностей в Шушарах оценивался в 300 млн долларов.

Напомним, американский концерн General Motors законсервировал автопроизводство в Шушарах после антироссийских экономических санкций в 2014 году. Следующие четыре года компания пыталась найти покупателя на свой актив. В конце октября 2018 года стало известно, что им может стать белорусский автоконцерн «Юнисон». В конце ноября компания зарегистрировала в Петербурге юрлицо ООО «Юнисон Авто Рус», специализирующееся на производстве автотранспортных средств. По данным белорусского реестра юрлиц, 25% предприятия принадлежат владельцу головного «Юнисона» Алексею Ваганову, а 30% – ООО «Юнисон Авто», стопроцентной дочке ЗАО «Юнисон». Также партнерами проекта стали Владимир Ботвинко, который до этого работал в крупных белорусских нефтяных компаниях, и компания «Баксуорт Трэдинг Лимитед», зарегистрированная в Великобритании.

В середине января Федеральная антимонопольная служба дала разрешение «Юнисон Авто Рус» на приобретение основных производственных средств ООО «Дженерал Моторз Авто». Хотя ранее сообщалось, что стороны планируют прийти к соглашению до конца 2018 года, на данный момент переговоры продолжаются, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе General Motors.

Но сделка тормозится не только из-за похищенного оборудования. Так, «Юнисон» могла взять паузу для проработки бизнес-модели. По информации «Фонтанки», изначально производитель не планировал заключать специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом, чтобы получить компенсации пошлин на ввоз комплектующих. Поскольку компания уже получает такие льготы от правительства Белоруссии, а последняя входит в Таможенный союз, автоконцерн хотел использовать их и на петербургском заводе. Но от этой схемы было решено отказаться и все-таки договариваться о льготах с российскими властями. Как сообщил источник в правительстве Петербурга, компания изучает возможность заключения СПИК с Минпромтом и городом. Пока его параметры не определены.

Но процесс может затянуться из-за кадровых перестановок в промышленном блоке: Максим Мейксин, возглавлявший комитет по промышленной политике и инновациям с 2013 года, 17 января уступил своей пост Юрию Калабину, который ранее занимал руководящие должности в компаниях «Электросила», «ГЕОТЕК Холдинг» и других.

В свою очередь, General Motors может приостановить сделку до урегулирования разногласий со Смольным. По данным «Фонтанки», сейчас юристы городского правительства прорабатывают вопрос выставления претензий американскому концерну. Соглашение, которое компания заключила со Смольным, начиная строить завод, прямых штрафных санкций за продажу не предусматривает. Но город, вложивший значительные средства в подготовку площадки, все же может рассчитывать на отступные. Американскому концерну, в свою очередь, для сохранения репутации важно снять с себя возможные претензии. В General Motors оставили вопрос «Фонтанки» о возможности компенсаций без комментария. Однако, по нашим данным, представители компании уже посещали Смольный для обсуждения вариантов.

General Motors собирала на заводе в Шушарах модели Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вело крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. Хотя «Юнисон» в Белоруссии является партнером американского концерна, по информации «Фонтанки», на российском предприятии они намерены сделать упор на собственный портфель и партнерство с китайскими брендами. В частности, компания рассматривает выпуск в Петербурге электрокаров, электрических автобусов, а также автомобилей с бензиновыми двигателями, в том числе внедорожников. Наиболее вероятным партнером является Zotye, но ведутся переговоры и с представительствами других бюджетных марок из Поднебесной.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»