Новоселы едут в Шушары

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Разрешение на ввод в эксплуатацию получил очередной дом СК «Дальпитерстрой» – по адресу ул. Вишерская, 1, корпус 2.

Буквально недавно, в декабре, компания сдала дом на Вишерской, 3. И вот уже новоселы получают ключи от квартир в доме по соседству. Новостройка на 210 квартир чуть пониже "ростом": она состоит из двух секций в 22 и в 20 этажей. Так же, как и его "старший брат", дом отличается удачным месторасположением: к нему можно без проблем подъехать с любой стороны, а рядом находятся детский сад и школа.

Полы в местах общего пользования отделаны плиткой, стены и потолок – шагренью. В парадной – по 2 лифта. У каждого подъезда скамейки, стоянки для велосипедов, пандусы для маломобильных граждан. На первых этажах традиционно расположились коммерческие помещения под магазины и другие полезные для жителей сервисы.

В лифтовых холлах установлены пожарные рукава, дымоуловители и автоматические пожарные сигнализации, подающие сигнал на пульт в управляющую компанию. В экстренном случае на пожарной лестнице автоматически включается аварийное освещение.

Ведется строительство пятиэтажного паркинга на 300 мест. Монолитные работы уже завершены, сдать объект планируется во II квартале 2019 года

По словам сотрудников УК "Единый город", обслуживающей здание, в настоящее время дом активно заселяется.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Многоквартирный жилой дом корп. 66 на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, участок 3 (северо-западнее дома 3, корпус 1, литера А по Вишерской улице), кадастровый №78:42:0015106:10976 – застройщик ООО «СК «Дальпитерстрой», с проектной декларацией можно ознакомиться по ссылке https://www.dalpiterstroy.ru