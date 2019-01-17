В Манбидже задержали готовивших новые теракты боевиков. Они якобы имели связи с Турцией

В сирийском городе, где накануне в результате взрыва погибли 4 американских солдата, задержали семь человек, которые подозреваются в подготовке новых терактов. Об этом 17 января военный совет города сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

В ходе обыска у задержанных нашли арсенал оружия. В военном совете Манбиджа считают, что за действием ячейки может стоять турецкая разведка, которая якобы курировала и планировала действия боевиков.

При этом власти Турции призвали усилить борьбу с террористами после атаки в Манбидже. В своем выступлении турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предположил, что теракт был направлен против американских военных, которые собираются покинуть Сирию после заявлений президента США Трампа о победе над запрещенной в России террористической организации ИГ. Уход американцев, по мнению аналитиков, может усложнить ситуацию в регионе, так как армия США собирается оставить свое оружие курдам, которых Анкара считает террористами.

На улице Сандес в центре Манбиджа 16 января произошел теракт, в результате которого, по последним данным, погибли 10 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство». Взрыв прогремел внутри или возле ресторана, в котором в момент детонации могли находиться не менее 15 американских военных. Раненых и погибших забрали на военном вертолете. Военный совет города выразил соболезнования пострадавшим, пообещав найти виновных.