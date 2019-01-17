Финляндию завалило снегом. Некоторые поезда отменены, «Аллегро» чуть задерживается

Снегопад в Финляндии в ночь на 17 января оказался не таким сильным, как предсказывали метеорологи, предупреждая о хаосе на дорогах, однако на движение поездов и самолётов непогода всё же повлияла.

По данным Yle, на юге страны выпало более 10 см снега, больше всего сугробов (14 см) намело в Канта-Хяме. О метели стало известно заранее, поэтому авиакомпания Finnair отменила 41 рейс на 17 января, а транспортное агентство Хельсинки отказалось от ряда рейсов пригородных поездов, а на маршрутах дальнего следования не обошлось без задержек.

Согласно информации на сайте железнодорожной компании VR, в график укладываются на данный момент 69% пассажирских составов. Самые длительные задержки составляют 50 минут. Скоростной поезд «Аллегро» № 784 отправлением Хельсинки — Санкт-Петербург сейчас подходит к границе с 12-минутным отставанием от графика.

В приграничном регионе ситуация на дорогах из-за снегопада тоже неблагоприятная, что видно по камерам, установленным на пунктах пропуска.

Если автомобилистам такая погода не по душе, то лыжники рады отправиться в лес, чтобы прокатиться по свежей лыжне, которую формируют тракторы.



