ДТП со снегоуборщиком у Смольного переросло в драку и попало на видео

Среди множества мелких типично зимних ДТП, заполонивших заметённые дороги Петербурга 17 января, выделяется одно – со снегоуборочной машиной. Оно получило кинематографическое продолжение.

Авария случилась около 10:25 на Смольном проспекте, в центре Петербурга, сообщает очевидец Олег в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Столкнулись снегоуборочный самосвал и «Шкода Румстер».

«Водитель снегоуборочной машины начал движение задним ходом по полосе с односторонним движением, невзирая на то, что сзади ехали автомобили. Завязалась драка между водителями, но, к счастью, рядом находились сотрудники полиции», – рассказывает Олег.

Как ДТП, так и драка, судя по всему, обошлись без травм.

Этой чрезмерно снежной зимой уборка улиц стала конфликтной темой на многих уровнях. Городским службам достаётся от ГАТИ, прокуратуры и самого врио губернатора Александра Беглова. Горожане и их автомобили получают повреждения как в процессе уборки, так и вследствие её отсутствия. Коммунальщики со своей стороны негодуют: автомобилисты, бросая машины как попало, мешают им выполнять обязанности.