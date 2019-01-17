Сотрудники Setl Group собрали корм и лекарства для животных из приютов

Setl Group

Сотрудники Setl Group приняли участие в традиционной для холдинга благотворительной акции, направленной на помощь животным из петербургских приютов. В предновогодние дни работники компании собрали более 130 кг сухого и влажного корма для кошек и собак, большое количество лекарственных препаратов и средств бытовой химии.

Подарки, собранные сотрудниками Setl Group, получили мини-приюты «Добрый городок» в Московском районе, «Особый друг» в поселке Песочный и «Брошенный ангел» в Василеостровском районе. Многие питомцы, которых опекают эти организации, нуждаются в постоянном лечении, а основная сфера деятельности приюта «Особый друг» – помощь травмированным животным и животным-инвалидам.

Отметим, что акция по сбору корма и лекарств для небольших петербургских приютов стала в Setl Group традиционной. Так, в прошлом году сотрудники холдинга несколько раз посещали мини-приюты, нуждающиеся в экстренной помощи, и привозили им самые необходимые товары для животных, в том числе лекарства, игрушки, поводки, шампуни и лакомства.

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