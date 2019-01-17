Стало известно, когда Шарапова приедет в Петербург на турнир. Ее будет сопровождать мама

Российская теннисистка Мария Шарапова планирует приехать в Петербург для участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy 24 января.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на директора турнира Наталию Камельзон, в команду спортсменки войдут четыре человека, одним из которых будет мама Марии.

Шарапова неоднократно подчеркивала, что мама сыграла в ее становлении очень большую роль.

«Она самая лучшая мама – ох, если бы я была хоть капельку, как она. Мне очень повезло. Она оказывает такое хорошее влияние на меня, она очень спокойная. Конечно, ей важно, как идут мои теннисные дела, но ее взгляд на жизнь вообще, ее присутствие мне очень важны... Мы говорит обо всем – о делах, жизни, друзьях». Именно мама была рядом с ней в самые сложные моменты, включая болезненное расставание с Сашей Вуячичем», – рассказывала Шарапова несколько лет назад.

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована за употребление мельдония в мае 2016 года. Она призналась, что сознательно принимала мельдоний, однако не знала, что этот препарат был включен в число запрещенных. ITF дисквалифицировала россиянку на два года, однако затем срок дисквалификации был сокращен. Отстранение Шараповой закончилось 26 апреля 2017 года.

Ранее Шарапова ни разу не выступала на St. Petersburg Ladies Trophy. В 2017 году планировалось, что она сыграет на турнире в товарищеском матче, но из-за дисквалификации ей не позволили даже этого.