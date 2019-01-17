«Победа» отменяет все рейсы в Лондон из Петербурга и обратно с 13 марта

Авиакомпания «Победа» разослала пассажирам, которые купили билеты на рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Великобритании и обратно, сообщения об отмене полетов по этому направлению.

«Информируем Вас, что в связи с производственной необходимостью авиакомпания «Победа» отменяет все вылеты рейсов DP889 и DP890 по направлению Санкт-Петербург – Лондон – Санкт-Петербург с 13 марта 2019 года. Для поиска альтернативных вариантов, а также для вынужденного возврата денежных средств просьба обратиться в наш центр обработки вынужденных изменений, – говорится в сообщении авиакомпании. – Авиакомпания приносит Вам свои извинения за причиненные неудобства».

Ранее «Победа» грозилась отменить международные рейсы из Пулково с апреля. В авикомпании считают, что международные рейсы «Победы» из Санкт-Петербурга в последнее время задерживаются неправомерно сотрудниками безопасности аэропорта. В процессе подготовки к вылету вскрываются все надлежащим образом заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в салоне самолетов. Сейчас «Победа» летает из «Пулково» в Жирону, Берлин, Пизу, Кельн и Тбилиси.Все задержки в службе безопасности объясняют интересами защиты границы.