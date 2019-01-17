Врио Губернатора Александр Беглов посетил новые детские сады от Группы «Эталон»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел плановый объезд строящихся и сданных в 2018 году социальных учреждений Санкт-Петербурга, среди которых были детские сады в ЖК «Самоцветы» и квартале «Галактика». Объекты построила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

В Василеостровском районе Александр Беглов посетил 3-этажный детский сад, расположенный на ул. Уральская, который рассчитан на 195 мест. Новое дошкольное образовательное учреждение общей площадью 5,2 тыс. кв. м возведено на территории ЖК «Самоцветы».

В детском саду предусмотрены помещения для 11 групп, кабинет для музыки, спортивный зал, пищеблок, а также медицинский блок. В садике запроектирован бассейн и душевые кабины для мальчиков и девочек. Прогулочная территория детского сада включает 11 благоустроенных площадок для игр, таким образом, у каждой группы будет индивидуальная площадка. Все дорожки детского сада имеют антитравматическое покрытие.

Группа «Эталон» не только построила здание детского сада и выполнила отделку, но и полностью укомплектовала помещения мебелью, интерактивным оборудованием и игрушками. Компания безвозмездно передает объект с полным оснащением в собственность города.

Александр Беглов отметил наличие в детском саду бассейна. По его словам, в будущем все детские сады Петербурга должны строиться с бассейном.

В квартале «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала, построено сразу 3 детских сада. Пристроенное дошкольное образовательное учреждение в корпусе 8.5 первой очереди квартала «Галактика» способно принять 120 воспитанников. Детский сад общей площадью 3 тыс. кв. м рассчитан на 6 групп. В здании запроектированы бассейн 6х3 м, музыкальный и спортивный залы, три универсальных помещения для проведения кружков, медицинский и пищевой блоки, служебно-бытовые помещения.

В корпусе 8.2-4 расположен встроенный детский сад на 80 мест, рассчитанный на 4 группы, а в корпусе 8.2-3 на 40 мест для 2 групп. Дошкольные учреждения занимают 1 и 2 этажи жилого дома. Детские сады сдаются с полной отделкой, мебелью и всем необходимым оборудованием. На прилегающей территории обустроены площадки для прогулок.

Жилой комплекс «Самоцветы» и первая очередь квартала «Галактика» уже введены в эксплуатацию. Скоро новые детские сады откроют свои двери для маленьких жителей и порадуют их красивыми игровыми комнатами и площадками.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Самоцветы» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/