Конституционный суд пошёл навстречу главе PMI Финкельштейну. Часть закона о СМИ признали неконституционной

Законодателей обязали уточнить норму закона о средствах массовой информации, которая устанавливает ограничения для владельцев СМИ с двойным гражданством. Через Конституционный суд этого добился глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который из-за неопределённости в законе лишился своего «Радио Шанс».

Конституционный суд РФ 17 января в открытом заседании провозгласил постановление по делу о проверке конституционности статьи 19.1 Закона «О СМИ», которая ограничивает долю импортного капитала в российских средствах массовой информации. Эти поправки вступили в силу в 2014 году.

Судьи подчеркнули, что сама по себе норма, по которой иностранцы не могут владеть более чем 20% от российского СМИ, Основному закону не противоречит, поскольку иностранное вмешательство может угрожать информационной безопасности государства.

В то же время избыток терминов лишает её правовой определённости, и неясно, на кого именно распространяется запрет: на учредителя СМИ, компанию, которая осуществляет вещание, или участника такой компании Также нет чёткой процедуры отчуждения доли (свыше 20%) у иностранного владельца, которая до вступления поправок в силу принадлежала ему по праву собственности.

Кроме того, как указали судьи, нет понимания, может ли россиянин со вторым гражданством реализовать свои корпоративные права в пределах 20%, оставшихся у него.

В КС пришли к выводу, что из-за этой неопределённости появляются риски для имущественных прав совладельцев и деятельности СМИ.

«По указанным позициям норма не соответствует Конституции РФ», – резюмировали судьи.

Напомним, поводом стала жалоба бизнесмена Евгения Финкельштейна, который помимо российского гражданства имеет паспорт гражданина Нидерландов. Он указал на неопределённость в трактовке после того, как лишился своего «Радио Шанс». Его дело должно быть пересмотрено в соответствии с уточнениями, которые внесёт законодатель.