Конституционный суд пошёл навстречу главе PMI Финкельштейну. Часть закона о СМИ признали неконституционной
Законодателей обязали уточнить норму закона о средствах массовой информации, которая устанавливает ограничения для владельцев СМИ с двойным гражданством. Через Конституционный суд этого добился глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который из-за неопределённости в законе лишился своего «Радио Шанс».
Конституционный суд РФ 17 января в открытом заседании провозгласил постановление по делу о проверке конституционности статьи 19.1 Закона «О СМИ», которая ограничивает долю импортного капитала в российских средствах массовой информации. Эти поправки вступили в силу в 2014 году.
Судьи подчеркнули, что сама по себе норма, по которой иностранцы не могут владеть более чем 20% от российского СМИ, Основному закону не противоречит, поскольку иностранное вмешательство может угрожать информационной безопасности государства.
В то же время избыток терминов лишает её правовой определённости, и неясно, на кого именно распространяется запрет: на учредителя СМИ, компанию, которая осуществляет вещание, или участника такой компании Также нет чёткой процедуры отчуждения доли (свыше 20%) у иностранного владельца, которая до вступления поправок в силу принадлежала ему по праву собственности.
Кроме того, как указали судьи, нет понимания, может ли россиянин со вторым гражданством реализовать свои корпоративные права в пределах 20%, оставшихся у него.
В КС пришли к выводу, что из-за этой неопределённости появляются риски для имущественных прав совладельцев и деятельности СМИ.
«По указанным позициям норма не соответствует Конституции РФ», – резюмировали судьи.
Напомним, поводом стала жалоба бизнесмена Евгения Финкельштейна, который помимо российского гражданства имеет паспорт гражданина Нидерландов. Он указал на неопределённость в трактовке после того, как лишился своего «Радио Шанс». Его дело должно быть пересмотрено в соответствии с уточнениями, которые внесёт законодатель.
Справка:
Изменения в Закон «О СМИ» были приняты осенью 2014 года. Поправки запрещают иностранным гражданам выступать учредителями российских органов прессы, ограничивают долю иностранного участия в уставном капитале организации – учредителя СМИ в 20%, а также исключают любое иное косвенное влияние иностранного гражданина на медиа. На то, чтобы привести в порядок документы и отчитаться в Роскомнадзоре, средствам массовой информации дали два года.