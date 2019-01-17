Бумажные проценты. Чтобы выполнить адресную программу, Смольному пришлось схитрить

Исполнение адресной инвестиционной программы составило чуть более 80%. Ударными, как всегда, оказались последние месяцы года. Однако в этот раз дело не только в заказчиках, которые лихорадочно досыпали неизрасходованные деньги, но и в новом главе города, который оперативно порезал сами планы правительства.

коллаж/Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Адресную инвестиицонную программу (АИП), согласно отчету комитета финансов, Смольный выполнил на 80,8%, найдя применение 62,8 млрд из 77,7 млрд рублей. За год до этого и сам объем программы был выше (87,2 млрд), и исполнение — 84,7%. На самом деле динамика еще хуже, более или менее приличных цифр исполнения удалось добиться только за счет сокращения планов. До середины осени утвержденные расходы составляли 90,7 млрд рублей. К примеру, на 1 ноября в графе «исполнение» значились унылые 49,5%, а общие расходы бюджета уступали доходам на 41 млрд рублей. В конце октября врио губернатора Александр Беглов предложил сократить АИП на 10,3 млрд, но в итоге она сжалась заметнее, до 77,7 млрд. И немудрено, что к 1 декабря исполнение на бумаге подросло до пусть неприятных, но не столь безнадежных 62,6%.

Чтобы понять, насколько этот месячный 13-процентный «взлет» отражает действительность, можно просто взглянуть, сколько за ноябрь потратили реальных денег: меньше 4 млрд рублей, то есть порядка 4 % от первоначального объема АИП.

Изменения за декабрь носят более объективный характер: за последний месяц года подрядчикам отсыпали 14 млрд, с 62,5% исполнение увеличилось до искомых 80,8%. Однако несложно посчитать, что было бы, если бы глава города просто не закрасил в программе ряд объектов строительства, которые бесцельно болтались в ней без шансов на сдачу. 62,8 потраченных за год миллиардов это меньше 70% от того, что город рассчитывал потратить при утверждении АИП на 2018 год.

Показатель исполнения АИП — это фактически частное от деления реальных расходов на городские планы. Планы, как было сказано выше, урезали на 13 млрд рублей, в основном за счет двух комитетов: по строительству и по развитию транспортной инфраструктуры. Комстрой традиционный «двоечник» по исполнению, под аккомпанемент губернаторской критики ведомство покидали несколько председателей, в том числе Сергей Морозов, вслед которому виртуально неслись слова Георгия Полтавченко: «У нас нерадивые заказчики, а не подрядчики...Сколько я здесь работаю, столько у строительного блока одни и те же проблемы».

Александр Беглов тоже оказался не сильно снисходителен, свою должность при нем оставил профильный вице-губернатор Игорь Албин. На строительный АИП в 19,8 млрд взглянули трезво и отсекли от него сразу 35,4% или 7 млрд. Школы в финансовом плане резали сравнительно несильно: с 6,6 млрд до 6,1 млрд. Зато расходы на строительство детских садов и культурных учреждений сократили вдвое, а на здравоохранение — практически в 3,5 раза. В итоге под конец года вместо 48-процентного исполнения получили чуть более удобоваримые, хотя и бумажные 75,5% .

Это, впрочем, не отменяет катастрофических результатов по отдельным объектам, которые остались в АИП. На 7,5% профинансировано строительство детсада в западной части Васильевского острова на 165 мест (4 млн рублей вместо запланированных на год 54 млн). Сейчас там только-только идет устройство кирпичной кладки и монолитные работы. Ввод запланирован в 4 квартале, контракт на 200 млн в июне заключен с компанией «ПетроЭнергоСервис». Тогда же обещают сдать и психоневрологический интернат на проспекте Ветеранов, на который вместо 76 млн направили менее полутора. Другой интернат в Красном селе профинансирован на 13%. Как рассказали в фонде капстроительства, «при проведении демонтажных работ выявлено, что часть конструктивных несущих элементов требуют замены, либо дополнительного усиления конструкций, в связи с чем первоначальный срок ввода объекта в рамках государственного контракта перенесен с 2018 года на 2019 год на основании дополнительного соглашения».

Проблемы комитета по развитию транспортной инфраструктуры — а вместе с ним и всех горожан — хорошо известны и в последние месяцы стали особенно наглядны. Главное — строительство метрополитена, которое советник Александра Беглова Евгений Елин уже успел назвать «больной историей». Город поневоле следит за приключениями «Метростроя», который пытается достроить начатые линии, сдать почти законченные и расплатиться с рабочими. С 28 млрд рублей на подземку поправка врио губернатора сняла 6 млрд, больше всего потеряли Лахтинско-Правобережная линия, а также Фрунзенский радиус.

В конечном счете, если в начале футбольного года АИП для КРТИ составили на 42,7 млрд, то в бегловской редакции это уже порядка 35 млрд рублей. Так что и 25,9 в итоге израсходованных миллиардов превратились из гипотетических 60% исполнения в 73,8%. Интересно, что если бы АИП не меняли, Комстрой бы заметно отставал от КРТИ, а так выходит, что дорожники показали худший результат.

Несмотря на отрезанное от метро, исполнение по этой части все равное составило лишь 65% (а могло быть 51%). Плохи дела у Фрунзенкого радиуса и у 11-миллиардной второй очереди «коричневой линии» – там до сих пор нет проекта и, соответственно, расходов.

Кроме метро, вопросы есть и к наземному строительству. Бросается в глаза лишь 72% от оплаты в 2018 году давно законченной реконструкции Тучкова моста. «Остаток средств в размере 40,1 млн. рублей является экономией, образовавшейся в результате оптимизации процесса производства работ, что в свою очередь привело к сокращению их стоимости», – говорят в комитете, однако в официальной отчетности экономия отображается как неисполнение. То же самое, по версии КРТИ, относится к участку набережной Макарова от Серного моста до Адмиральского проезда, где незакрыты остались 30 млн.

Зато не объяснишь экономией менее чем наполовину выполненные планы по строительству проезда по южному берегу Обводного канала на участке от Атаманского моста до протоки Французского ковша. «Данное обстоятельство связано с низкими темпами производства работ подрядчиком, – говорят в Смольном. – Это привело к срыву срока производства работ и, как следствие, низкому показателю исполнения. По данному факту в отношении подрядчика проведена претензионная работа». При этом весной комитет, распределяя средства в АИП, напротив, добавил денег на этот объект, подрядчик здесь «А-Проект». Менее чем на четверть исполнены расходы на ранее уже перенесенные по срокам объекты. Речь о сезонных работах на первом этапе развязки на пересечении Пискаревского и Непокоренных. «Без выполнения этих работ передача объекта эксплуатирующим организациям невозможна, – писал комитет при обосновании программы. – В отношении подрядчика проведена претензионная работа. Выставлен штраф за срыв сроков выполнения работ». Речь снова об «А-Проекте».

У комитета по транспорту АИП несравнимо меньше, чем у названных выше ведомств, «всего» 550 млн рублей. Однако распорядиться ими чиновники смогли лишь на 70%. Реконструкция трамвайной сети далась без проблем, но это лишь около 10% от программы. Остальное – «реконструкция объектов инфраструктуры автотранспортных предприятий». И здесь из 508 млн использовано 263 млн рублей, то есть чуть больше половины. В комитете не смогли оперативно объяснить, что не срослось с «Пассажиравтотрансом». Судя по сайту госзакупок, до сих пор не закрыт контракт от октября 2017 года с «Севзапэнергостроем» на реконструкцию автобусного парка на Хрустальной. При этом уже в 2018 году с этой же компанией заключен fontanka.ru/2018/03/29/138/ контракт еще почти на 900 млн на очередные этапы реконструкции. После работ в автопарке на Хрустальной планируется разместить почти 250 автобусов, в том числе газовых. В 2018 году намеревались заплатить около 180 млн, закрыто лишь 84 млн. Летом же комитет заключил контракт касательно автобусного парка №7 на Кубинской, также приспособленного под обслуживание «газовых автобусов». Из запланированных на год 100 млн до подрядчика – «Корпорации В» – не дошло ни копейки, в декабре контракт расторгли по инициативе заказчика. К слову, сейчас компания достраивает школу искусств для фонда капстроительства на Туристской.

Комитет имущественных отношений свою почти 13-миллиардную программу исполнил на 86,8%. Больное место — закупка квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из миллиарда израсходована половина. Всего комитет провел 16 аукционов, по результатам город приобрел 162 квартиры у ЛСР и «Дальпитерстроя». Еще 144 квартиры не добрали, не было заявок.

«Ключевыми причинами можно назвать две: начальная цена закупок и отсутствие на рынке жилья Санкт-Петербурга необходимого количества однокомнатных квартир, соответствующих необходимым требованиям: площадь, наличие отделки и срок ввода дома в эксплуатацию, – говорят в КИО. – При проведении аукционов одним из основных условий является обеспечение ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. Контрактами, заключенными комитетом в 2018 году, предусмотрен ввод в эксплуатацию в декабре 2019 года. Строящиеся жилые комплексы с подобным сроком ввода в эксплуатацию, в которых имеется нужное количество квартир, не обремененных договорами долевого участия, отсутствуют». Застройщиков понять можно. Максимальная цена квадратного метра при таких закупках рассчитывается на основании правительственного распоряжения с применением индексов-дефляторов. В Петербурге выходит 69 529 рублей, при средней цене в «первичке» около 100 000 рублей.

Еще один объект, мертвым грузом пролежавший в программе, – детский оздоровительный комплекс в Сестрорецке «Авенариум». В 2018 году на него закладывали 564 млн рублей, но конкурс был объявлен лишь в декабре. Проект с историей: «Фонтанка» писала о том, как много он вызвал споры на бюджетных слушаниях в 2017 году, а в ноябре 2018-го депутаты обратились и к врио губернатора Александру Беглову. Глава города своей поправкой включил 460 млн рублей на строительство в бюджет 2019 года. Общая стоимость ранее оценивалась более чем в миллиард. Эта коллизия стала частью аппаратной борьбы против бывшего вице-губернатора и главы КИО Михаила Мокрецова. Тот был освобожден от должности в конце декабря.

Добавим, на адресную программу 2019 года в бюджете заложено 89,3 млрд. У КРТИ — 29,4 млрд рублей, у Комстроя — 22 млрд, у КИО – 20,5 млрд, у Комтранса — 653 млн, у комитета по энергетике — 14,4 млрд.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»