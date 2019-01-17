Во Франции произошел взрыв в университете

Сохранить память о великом подвиге защитников и жителей Ленинграда, о тех 900 блокадных днях, забыть о которых невозможно – эта миссия выполнима. Все меньше остается с нами героев-ветеранов и свидетелей тех дней, поэтому так важно чтить, бережно хранить свою историю и передавать память будущим поколениям.