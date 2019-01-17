Происшествия
Во Франции произошел взрыв в университете
В кампусе La Doua университета города Лион прогремел взрыв. Часть здания была охвачена огнем, а густой черный дым заволок небо университетского района. Об этом 17 января сообщает Euronews.
В результате трагедии пострадали как минимум три человека. По предварительным данным, причиной хлопка мог стать взрыв газовых баллонов.
Сейчас на месте работают спасательные службы.
Момент взрыва попал на видео.
Explosion sur le campus de la Doua à Lyon (bâtiment Mendes) pic.twitter.com/btbeEiG2KJ— eliote.pk (@eliote_sama) 17 января 2019 г.