На St. Petersburg Ladies Trophy — 2019 добавились еще две теннисистки. Одна из них — олимпийская чемпионка

Состав женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy – 2019 пополнился еще двумя спортсменками. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального директора турнира Александра Медведева, wild card в основную сетку получили 17-летняя сербка Ольга Данилович и 30-летняя россиянка Екатерина Макарова.

Ольга Данилович – победительница двух турниров WTA (один в одиночном разряде), победительница трёх юниорских турниров "Большого шлема" в парном разряде. Данилович — первая чемпионка турнира WTA (Moscow River Cup-2018), родившаяся после 2000 года.

Екатерина Макарова – олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Еленой Весниной. Победительница четырёх турниров "Большого шлема" (три — в парном разряде, один — в миксте), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 17 турниров WTA, три из которых — в одиночном разряде. Наивысшая позиция в одиночном разряде — восьмая, в парном – первая. Обладательница Кубка Федерации (2008) в составе сборной России.

Напомним, St. Petersburg Ladies Trophy – 2019 пройдет с 28 января по 3 февраля. Турнир проходит в Северной столице с 2016 года. Чемпионками турнира становились Роберта Винчи, Кристина Младенович и Петра Квитова. В 2019 году на турнире впервые выступит Мария Шарапова.