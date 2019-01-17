В Петербурге появилась «Рука помощи» для родителей тяжелобольных детей

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» при поддержке Благотворительного Фонда «Абсолют Помощь» запустила проект «Рука помощи», цель которого поддержка молодых семей, только что узнавших о диагнозе своего ребенка или длительное время остававшихся со своей бедой один на один.

Участниками проекта могут стать как родители, находящиеся в сложной жизненной ситуации, так и мамы и папы, готовые оказывать им информационную и моральную поддержку.

Для подопечных и наставников в рамках проекта будут проводится информационные встречи и семинары, а также группы психологической поддержки. Также родители особенных детей могут обратиться на «горячую линию» – получить информационную поддержку или стать участником проекта, можно в будни с 8.00 до 20.00 по телефону: 8-921-566-62-12.

По словам президента «ГАООРДИ» Маргариты Урманчеевой, в организацию почти каждый день обращаются люди, которые сталкиваются с проблемами, связанными с заболеванием ребенка. «Если вспомнить, 26 лет назад мы были такими же растерянными родителями, когда решили объединиться в нашу ассоциацию. И первое, с чего мы начали — это помогать друг другу. Мы делились знаниями, вместе искали пути решения проблем в семьях друг друга. Сегодня есть очень много информации в интернете, много хороших специалистов вокруг, но порой сложно понять, что нужно и полезно в конкретной ситуации. И простое человеческое общение в такие моменты играет важнейшую роль», – говорит Урманчеева.