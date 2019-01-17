Средний счет по услугам ЖКХ за декабрь в Петербурге составил 4,9 тысячи рублей. Рост за месяц составил 16%

Средний счет, который был выставлен в январе петербуржцам за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в декабре, составил 4 тысячи 906 рублей. Рост за месяц составил 16%.

Как сообщает жилищный комитет Смольного 17 января, в ноябре 2018 года средняя температура составляла плюс 3,8 градуса, а в декабре – минус 3,4 градуса. Именно этим чиновники объясняют увеличение платы. Для сравнения приводится температурный график 2017 года. Тогда в ноябре за окном в среднем было +2,3 градуса, а в декабре +0,4 градуса, соответственно и рост был меньше, около 11%.

В случае отсутствия общедомового прибора учета тепла в многоквартирном доме плату за «тепло» начисляют по нормативу за январь. При этом с нового года в связи с ростом НДС тарифы на услуги увеличились на 1,7%.

Жилком напоминает, что в случае роста платы выше среднестатистических показателей, то есть более 16%, жители могут обратиться за разъяснениями в бухгалтерию управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК.

Плата за ЖКХ будет в 2019 году повышаться дважды. С 1 января во всех регионах — на 1,7%. Затем в июле, везде по-разному, но не более, чем разрешило федеральное правительство. Для Петербурга планку установили на уровне 4,5 %, но Смольный рассчитывает уложиться в 4,3%. Если в 2018-м гигакалория стоила 1 745 рублей 86 копеек, то с января подорожала до 1 775,45 рубля, а с июля подорожает до 1833,90 рубля. За кубометр горячей воды граждане платят с 1 января 106,53 рубля, а с июля будут платить 110,09.