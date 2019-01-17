Глава ПФР заявил, что фонд может превратиться в НКО

Пенсионный фонд России может поменять организационно-правовую форму и превратиться, например, в НКО. Сейчас у него нет единого учредительного документа, в котором были бы закреплены все его фактические полномочия и даже организационно-правовая форма.

«Мы сейчас анализируем плюсы и минусы той или иной формы, включая публично-правовую компанию, и иные формы, например, некоммерческая организация и «государственный социальный фонд». Гражданский кодекс позволяет как воспользоваться одной из прописанных форм некоммерческой организации, так и в силу закона сделать отдельную форму некоммерческой организации», — заявил в интервью РБК от 16 января председатель ПФР Антон Дроздов.

Обдуманное предложение должно быть направлено в правительство до 1 апреля 2019 года.

С 1 января 2019 года в России началось повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Увеличение возраста выхода на пенсию будет постепенным: переходный период продлится десять лет и завершится в 2028 году. Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что реакция российского общества на пенсионную реформу стала неожиданной.