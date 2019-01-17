Первое растение на Луне погибло из-за лунной ночи

Хлопковое семя, которому удалось прорасти на борту китайского зонда Chang'e-4, не смогло пережить снижения температуры на поверхности обратной стороны спутника Земли.

Ученые утверждают, что знали о наступлении лунной ночи, во время которой температуры опускаются до минус 170 градусов Цельсия. Однако основной задачей зонда было попробовать вырастить первое в истории растение на спутнике при помощи биосферы Lunar Micro Ecosystem. С Земли были привезены семена нескольких культур, однако взойти удалось только хлопчатнику.

Seedlings in space! First-ever cotton plant on the Moon growing in #ChangE4 mini biosphere https://t.co/L8YpXqoVIG pic.twitter.com/3NVoCBUn5M — China Xinhua News (@XHNews) January 15, 2019

О результате эксперимента 17 января сообщило информационное агентство Xinhua.

Напомним, что Chang'e 4 стал первым зондом, высадившимся на обратную сторону Луны в январе этого года. 11 января землянам впервые показали видео с обратной стороны спутника. Ролик снял как раз китайский луноход.