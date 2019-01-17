Наточили долгов. Металлообрабатывающий завод «КСМ Северо-Запад» после 10 лет работы перестал платить и закрылся

В конце прошлого года прекратил свое существование заметный игрок на петербургском рынке металлообработки - компания “КСМ Северо-Запад”. В наиболее успешные годы работы выручка предприятия со штатом около 150 человек и двумя площадками в Петербурге и Ленобласти превышала 1 млрд рублей.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Металлообрабатывающий завод АО «КСМ Северо-Запад», производственные площади которого в Петербурге, на Свердловской набережной, и в Невской Дубровке составляли около 4,5 тыс. кв. м, фактически прекратил свое существование в конце 2018 года. Еще в 2017 году компания выручила 546 млн рублей и была заметным участником военно-промышленного комплекса Петербурга. Еще недавно завод помогал строить танки и военные корабли, а теперь оброс долгами и не смог оплатить даже аренду.

Юридически АО пока находится в состоянии ликвидации. Но, как рассказал «Фонтанке» уже бывший сотрудник предприятия, завод официально распустил всех своих рабочих, а это около 150 человек, 31 декабря 2018 года. При этом, по его словам, инициировали закрытие ранее прибыльного производства акционеры предприятия. «Фонтанке» не удалось оперативно связаться с учредителем компании Антоном Саловым, а все номера предприятия, указанные на сайте, уже не действуют.

Антон Салов до 2008 года работал генеральным директором в ООО «Киров-станкомаш» (100%-ная «дочка» ПАО «Кировский завод», которая была ликвидирована в 2017 году) и даже владел 3,34% предприятия. После предприниматель продал свою долю и занялся самостоятельным бизнесом в «КСМ Северо-Запад». Первоначально бренд КСМ создавался в рамках «Киров-станкомаш», и начиная с 2005 года компания открывала многочисленные региональные подразделения. Все они прекратили существование вместе с ликвидацией «Киров-станкомаш».

Генеральный директор ПАО «Кировский завод» Георий Семененко не смог назвать точную причину закрытия своей бывшей компании, давшей 10 лет назад имя молодой фирме «КСМ Северо-Запад»: «Скорее всего, «Киров-станкомаш» уже не вел никакую активную деятельность. В активе «Кировского завода» много дочерних предприятий, мы периодически проводим реструктуризацию». Он знает своего бывшего партнера Антона Салова, но говорит, что не следит за его делами.

Сейчас на территории «Кировского завода» на Стачек, 47, продолжает работать ООО «КСМ СПб» – частная компания, зарегистрированная в 2015 году. Но ни к «КСМ Северо-Запад», ни к холдингу Георгия Семененко никакого отношения она не имеет, уточнили на предприятии.

Изначально «КСМ Северо-Запад» был учрежден как поставщик немецких станков фирмы Chiron. «Позже компания расширялась, покупалось новое оборудование, и в результате было принято решение отказаться от продажи и сервиса оборудования, сделав главный акцент на услугах по механической обработке изделий любой сложности», – говорится на сайте компании.

Заказчиками «КСМ Северо-Запад» становились не только небольшие производства, не имеющие своего обрабатывающего цеха, но и крупные государственные предприятия. Так, например, в 2017 году ПАО «Пролетарский завод» («дочка» Объединенной судостроительной корпорации) заключило с «КСМ Северо-Запад» контракт как с единственным поставщиком на 8 млн рублей. Компания должна была заняться механообработкой металлических изделий для оборудования рулевого управления судном.

«Они стали затягивать сроки сдачи заказа, и мы начали понимать, что и некоторые технические требования они не смогут выполнить. В итоге летом 2018 года расторгли с ними договор и уже собственными силами, на своем производстве, доделывали работу», – рассказывает высокопоставленный менеджер «Пролетарского завода», хорошо знакомый с ситуацией. Он поясняет также, что «КСМ Северо-Запад» было известным предприятием на рынке, а завод отдал ему на аутсорс работу по металлообработке изделий, потому что собственные цеха в то время были полностью загружены.

Параллельно с этим в 2017 году «КСМ Северо-Запад» также поставлял и ремонтировал гидравлические узлы для инженерных танков ИМР-2 на 62 млн рублей по заказу 61-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в Стрельне. И похоже, успешно: среди арбитражных дел нет никаких исковых претензий от 61-го завода.

В силу специфики работы «КСМ Северо-Запад» и самому приходилось заказывать услуги у военных. Так, «Конструкторское бюро специального машиностроения» по контракту с заводом проводило испытания гидравлического оборудования. Суть этих работ не раскрывается, но известно, что курировало заказ 394-е Военное представительство Минобороны. Тем печальнее, что в итоге, полностью выполненные и сданные работы «КСМ Северо-Запад» так и не оплатил, оставшись должным более 7,6 млн рублей.

Судя по росту количества арбитражных дел, серьезные проблемы у «КСМ Северо-Запад» начались именно в 2018 году – тогда количество исков о ненадлежащем исполнении обязательств по договору подряда в отношении компании увеличилось с одного в 2017 году до двадцати в 2018 году. Складывается ощущение, что завод просто перестал платить. Даже за аренду своих помещений на Свердловской наб., 4, компания задолжала. Собственник площадки подал к ней исков на 4 млн рублей и даже пытался забрать себе автомобили арендатора, припаркованные на территории завода. Однако суд этого не позволил сделать.

Крупнейшее исковое заявление поступило 24 декабря от петербургского Научно-исследовательского института радиоаппаратуры (АО ВНИИРА), входящего в структуру государственного военного концерна «Алмаз-Антей». Раскрывать подробности иска на сумму более 200 млн рублей о ненадлежащем исполнении контрактов юристы ВНИИРА отказались. В открытых источниках также нет сведений о заключенных с «КСМ Северо-Запад» контрактов. Сам ВНИИРА занимается изготовлением средств автоматизации управления воздушным движением.

Говорить о причинах закрытия завода его сотрудники отказываются, ссылаясь на решение акционера, а сам Антон Салов недоступен для комментариев. Но, судя по финансовой отчетности, первые проблемы у компании начались еще в 2017 году. Тогда компания показала убыток в 31 млн рублей – потери небольшие, но раньше фирма всегда приносила только доход. Выручка по сравнению с пиком в 2015 году сократилась вдвое – до 546 млн рублей. При этом у предприятия росло количество долгосрочных обязательств, и в 2017 году объем заемных средств приблизился к 300 млн рублей, хотя в предыдущие годы ему удавалось работать на свои деньги.

Татьяна Жданова, специально для "Фонтанки.ру"