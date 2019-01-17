ГИБДД рассказала, сколько «наработали» камеры и зачем они нужны на самом деле

В России по состоянию на начало 2019 года насчитывается 14,7 тысячи комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, стационарных и передвижных. И за 2018 год они зафиксировали почти 106 миллионов нарушений, в основном превышения скорости.

Как сообщает 17 января пресс-служба ГИБДД РФ, сейчас на российских дорогах работает 10,8 тысячи стационарных дорожных камер и 3,9 тысячи передвижных комплексов. За минувший год и тех, и других стало больше: первых на 20%, вторых на 1%.

На основании материалов с камер в 2018 году было выписано почти 106 миллионов постановлений по делам об административных правонарушениях. Они составили 82,7% от всех таких постановлений за год. Причем 89 миллионов нарушений, то есть 84% от общего количества, – это превышение скорости.

«В настоящее время более 11,2 тысячи всех имеющихся в эксплуатации комплексов выявляют нарушения, связанные с превышением установленной скорости, из них по среднему значению – 1 тысяча. И это обоснованно, поскольку именно стабилизация скоростных режимов ведет к снижению тяжести последствий ДТП и смертности на дорогах», – говорится в сообщении в ГИБДД.

В ведомстве отмечают, что, согласно анализу эффективности, в местах, где установлены технические средства фиксации нарушений ПДД, общее количество ДТП и тяжесть их последствий снижаются. Так, в 2018 году при помощи камер ликвидировали более 1,3 тысячи аварийно-опасных участков.