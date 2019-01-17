Пешим по лётному. Как Ленобласть готовит конкурента для Пулково

Убежденность губернатора Ленобласти в том, что бывший военный аэродром в Сиверском через год примет первый коммерческий рейс, ставят под сомнение туманные перспективы проекта.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Военный аэродром, побывавший в плену у фашистов во время Великой Отечественной и познавший горечь утраты во время расформирования авиаполка при министре обороны Анатолии Сердюкове, в 2019 году теряет «погоны». Минобороны РФ приняло решение о передаче его территории в муниципальную собственность, которую затем передадут Ленобласти для строительства гражданского аэропорта. Радиопозывной Сиверского «Ордынка» больше не прозвучит в эфире, а на его взлетно-посадочные полосы длиной 1981 и 2506 метров не приземлятся Су-24М.

Вместо бомбардировщиков в Ленобласти ждут коммерческие рейсы. 15 января губернатор Александр Дрозденко встретился с основным инвестором будущего аэропорта, гендиректором транспортной компании «Евросиб» Дмитрием Никитиным. После изучения «дорожной карты» в инстаграм-аккаунте Дрозденко появилась запись о том, что «реализация проекта аэропорта в Сиверском переходит в активную фазу. В 2020-м аэропорт должен принять и отправить первые самолеты».

Вполне возможно, что при этом у правительства области и инвестора различные приоритеты в развитии аэропорта. В заявлениях чиновников Сиверский все больше упоминается как «гнездо» для лоукостеров с доступом к дешевым перелетам. В свою очередь, представители «Евросиб» еще в 2017 году рассказывали журналистам, что «грузовой сектор является одним из наиболее приоритетных направлений работы будущего аэропорта «Сиверский», особенно на фоне достаточно высоких тарифов на грузовые операции в аэропорту «Пулково».

По словам заместителя руководителя рабочей группы правительства Ленобласти по строительству аэропорта Сиверский Михаила Москвина, в данный момент нет окончательного решения, какой из терминалов будет открыт в 2020 году. Нет бизнес-плана и пока неизвестен объем требуемых вложений. На данном этапе «Евросиб» инвестирует в кадастровые работы. Скорее всего, будет выбран тот терминал, который можно построить быстрее всего и с наименьшими затратами, отметил Москвин.

Препятствия на предварительном старте

При этом еще до начала строительства терминала нужно будет решить два важных вопроса. Первый из них – соглашение между Петербургом и Ленобластью, запрещающее строительство новых гражданских аэропортов в радиусе 450 км от города. Документ был подписан в 2009 году, чтобы защитить интересы «Воздушных ворот Северной столицы», взявших на себя управление Пулково с 2010 года.

Как рассказал источник «Фонтанки» в администрации Ленобласти, благодаря письму ФАС 2016 года чиновники считают этот вопрос решенным в свою пользу. Как ранее писали 47news, на самом деле в ответе ведомства содержится юридический казус. В документе говорится, что «Соглашение не содержит ограничения на строительство и развитие аэродромов, за исключением случаев, указанных в статье 4 Соглашения». При этом статья 4 гласит: «Стороны соглашаются не проводить мероприятия, направленные на создание на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области нового аэропорта гражданской авиации». Другими словами, ФАС разрешил строительство со ссылкой на его запрет. «В случае возникновения разногласий будет решать Минтранс», – резюмировал собеседник «Фонтанки» в обладминистрации.

Второй важный вопрос – ремонт взлетно-посадочных полос. По данным из открытых авиационных источников, обе полосы Сиверского имеют бетонное покрытие, но на них нет огней для полетов в темное время суток, а общий вид аэродрома представляет собой «яркую иллюстрацию постсоветской разрухи».

скриншот страницы сервиса maps.aopa.ru

Как рассказал источник «Фонтанки» в администрации Ленобласти, для ремонта полос планируется привлечь средства из федерального бюджета в рамках проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». Ранее сообщалось, что на развитие инфраструктуры и региональных маршрутов в облет Москвы в 2019 году будет выделено 16,6 млрд рублей, столько же в 2020 году и еще 17,4 млрд рублей в 2021 году. Проект направлен на реализацию указа Владимира Путина об увеличении доли региональных маршрутов до 51%.

Впрочем, ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что получение средств из госбюджета для Сиверского маловероятно: «В Петербурге уже есть проект аэропорта «Пулково», реализованный с привлечением государственного финансирования. Поэтому вероятность того, что в федеральном бюджете найдутся средства еще на один аэропорт, по сути в том же месте, очень низкая. Тем более что перспективы Сиверского менее очевидны, чем у Пулково десять лет назад».

Туманная траектория

Проект вызывает и другие сомнения. Прежде всего с точки зрения перспектив по привлечению пассажиропотока и грузовых авиакомпаний. Ближайший конкурент будущего Сиверского – аэропорт «Пулково» – 28 декабря обслужил 18 млн пассажиров с начала 2018 года. Как отмечалось в сообщении пресс-службы «ВВСС», таким образом, объем перевозок Пулково по сравнению с прошлым годом вырос на 11,8%.

Если Сиверский собирается перетянуть к себе часть пассажиров за счет дешевых полетов на лоукостерах, то непонятно, как владельцы нового аэропорта планируют привлекать авиакомпании. В наземном обслуживании действует принцип конвейера, где себестоимость операций уменьшается обратно пропорционально их количеству. Другими словами, цена на обслуживание самолетов в крупных аэропортах, как правило, ниже за счет массовости.

В свою очередь грузовой терминал аэропорта «Пулково» загружен мало. По данным из открытых источников, регулярные грузовые рейсы из Пулково выполняют лишь три авиакомпании: Korean Air Cargo, "Псковавиа" и "РусЛайн". Росавиация сообщает, что объем обработанных грузов в период с января по ноябрь 2018 года в Пулково составил 24 716 тонн. На данном этапе строительство дополнительной инфраструктуры для обработки грузовых авиарейсов выглядит неоправданным.

Russianplanes.net / Luba Ostrovskaya

Следующий вопрос – транспортная доступность. В мировой авиации есть устоявшийся образ удаленного от крупных населенных пунктов аэропорта. Дорога туда занимает больше времени и не так удобна, но обычно это окупается скидкой на авиабилет. В таких случаях удобный трансфер может стать одним из решающих факторов для пассажира, который размышляет, действительно ли ему так нужна эта экономия.

В Европе одним из многих примеров является аэропорт Франкфурт Хан, равноудаленный на 120 км от Франкфурта-на-Майне и Люксембурга. Добраться до него из любого населенного пункта в этом радиусе можно минимум четырьмя способами. Кроме очевидных – на личном автомобиле или такси – существует возможность доехать на любом из шести автобусных маршрутов, а также совместить поездку на автомобиле и автобусном шаттле. Франкфурт Хан является одним из хабов ирландского лоукостера Ryanair. В 2017 году его услугами воспользовались 2,4 млн пассажиров.

В Москве примером удаленного от столицы аэропорта в 2016 году стал Жуковский. Он находится в 26 км от МКАД. Чтобы пассажиры могли добраться до него, были разработаны два варианта общественного транспорта. Первый включает в себя поездку на метро, а затем пересадку на автобус. Альтернативно предлагается доехать до Жуковского на электричке, где у железнодорожной платформы ждет шаттл до терминала аэропорта. Согласно данным сайта аэропорта, время в пути составляет от 40 минут до 1 часа 15 минут.

Сиверский находится в 50 км южнее Пулково. Под анонсом начала полетов в инстаграм-аккаунте Александра Дрозденко комментарий «Что с дорогами к Сиверской?» повторялся в разных интерпретациях чаще других. Ответ аккаунта Дрозденко был кратким: «Будет реконструкция». Чуть больше деталей в комментариях добавили в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области и ГКУ «Ленавтодор»: «Сейчас идёт реконструкция Киевского шоссе в сторону Луги. Заканчивается строительство обхода Гатчины». Другие возможности добраться до будущего аэропорта пока не анонсировались.

Несмотря на перечисленные факторы, главный эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что перспективы у альтернативного аэропорта в области есть. «Местоположение аэропорта Сиверский не идеально – оно на юге от города, за аэропортом «Пулково». В этом отношении некогда существовавшие планы по развитию Левашово на севере города были куда интереснее. Тем не менее развить аэропорт можно и рядом с Гатчиной. Однако такая возможность существует лишь в случае серьезных бюджетных вложений в инфраструктуру аэродрома. А частному инвестору нужно будет обосновать ответные экономические эффекты для экономики региона и будущих налоговых поступлений», – считает Федор Борисов.

Андрей Меньшенин,

«Фонтанка.ру»