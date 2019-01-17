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Происшествия
17.01.2019 11:56
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Видео взрыва на химическом заводе под Петербургом. Рабочие успели отбежать от подорванного здания

Следственный комитет Ленобласти опубликовал видеозапись взрыва на заводе «Полипласт Северо-Запад», в результате которого пострадали пять человек.

В ведомстве подтвердили первоначальную версию, что причиной взрыва стал ремонт оборудования с применением обрезной дисковой машины (болгарки), в результате чего произошло возгорание готового продукта суперпластификатора с последующим хлопком.

«Произошло разрушение двухэтажного кирпичного здания площадью 600 квадратных метров», – уточняют в ведомстве.

Попавший на видео «хлопок» больше похож на взрыв – по характеру разрушений и мощности. Детонация химических материалов не только обрушила дом, но и тряхнула землю.

Благодаря пожару с сильным задымлением и замедленной детонации рабочие успели отбежать от здания. Пострадашим от 26 до 45 лет, у них рваные и резаные раны различных частей тела.

Уголовное дело расследуется по статье 217 УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба».

Документация «Полипласт-Северо-Запад» изъята, очевидцы допрошены. Задержанных нет.

СУ СК РФ по Ленинградской области

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