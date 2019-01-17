В Liberte Сafe будет Линда и резиденты проекта «Monte Carlo MANIA»

Фото предоставлено PR-службой Liberte Cafe

18 января в Liberte Cafe можно будет вживую услышать «Ворону», «Цепи и кольца», «Мало огня» и другие хиты главной певицы 90-х. 19 января за диджейский пульт встанут Alexey crAne, Katya Zimcerla и Ksky, а на танцполе будут отдыхать под красивую хаус-музыку. Вход на мероприятия свободный (18+).

Liberte Сafe расположилось на месте бывшей «Коммуналки» по адресу проспект Медиков, 4. Днем заведение работает в формате ресторана, а по выходным здесь проходят вечеринки.

В меню – позиции паназиатской и средиземноморской кухни. Есть блюда из морепродуктов, закуски, суши, несколько видов пасты. В коктейльной карте представлена не только классика, но и авторские напитки. Цены демократичные.

Вечером по пятницам и субботам в Liberte Сafe принято танцевать до утра под сеты популярных диджеев. Здесь собираются те, кто привык весело проводить время и отмечать конец рабочей недели. Liberte Сafe – ресторан с большим танцполом. Благодаря профессиональному аудиооборудованию заведение не уступает концертным площадкам по части звука.

В пятницу, 18 января, на сцену выйдет самая неординарная и экстравагантная певица российской сцены периода 90-х, чьи песни знает каждый. Начало концерта в 21.00.

В субботу, 19 января, в Liberte Cafe будет «Ренессанс» от проекта «Monte Carlo MANIA». За пульт встанут диджеи Alexey crAne, Katya Zimcerla и Ksky, а Tony Salto возьмет в руки саксофон и устроит музыкальное шоу. Сбор гостей в 22:00.

Фото предоставлено PR-службой Liberte Cafe

Вход на мероприятия свободный, но столики лучше бронировать заранее: 944-44-54. На входе действует фейс-контроль.

Проспект Медиков, 4

пн-пт 12:00 – 00:00; пт-сб с 12:00-05:00

Средний чек: от 1200 рублей

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