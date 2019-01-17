18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -6
$ 66.44р
75.63р
13:09 17.01.2019
Расширенный поиск

Власть
17.01.2019 11:44
Печать

Госдума ФС РФ отказалась возвращаться в ПАСЕ

Госдума 17 января выступила против возвращения к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и возобновления выплаты Россией взноса в СЕ в условиях продолжающегося нарушения прав национальной делегации РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

"Сегодня никаких существенных подвижек в позиции Ассамблеи нет. В этой ситуации Государственная Дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов Российской Федерации в бюджет Совета Европы. Депутаты Государственной Думы в связи с этим заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году", – говорится в заявлении "О ситуации вокруг российского участия в Парламентской Ассамблее Совета Европы", принятом на пленарном заседании в четверг при поддержке всех четырех фракций Госдумы.

Депутаты объяснили, что они приняли такое решение в связи с тем, что в позиции ПАСЕ ничего не изменилось с тех пор, как она "грубо нарушила права Российской Федерации как члена Совета Европы (СЕ), лишив ее парламентскую делегацию возможности голосовать на заседаниях и участвовать в работе руководящих органов Ассамблеи, быть докладчиками, принимать участие в делегациях ПАСЕ по наблюдению за выборами, представлять Ассамблею как в органах СЕ, так и вне Организации".

Госдума обратила внимание на то, что в "результате затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии было фактически приостановлено, а сама Парламентская ассамблея, нарушая основы парламентаризма, оказалась в глубоком системном кризисе".

Ввиду сложившейся ситуации, в частности, более половины состава судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) были избраны ПАСЕ без участия российских представителей, что "ставит под вопрос легитимность решений ЕСПЧ в отношении России", – подчеркивается в документе.

Аналогичная ситуация, отмечается в нем, "имеет место и в отношении института Верховного комиссара СЕ по правам человека, в выборах которого российская делегация в Ассамблее также не участвовала".

Госдума заявила, что "лишение голоса российской делегации, которая состоит из всенародно избранных представителей, является ограничением прав граждан нашей страны, гарантированных Уставом Совета Европы".

Как указывается в заявлении, депутаты Госдумы делали все возможное для поиска решений по выходу из сложившейся ситуации, поддерживался постоянный диалог с руководством ПАСЕ и лидерами ее политических групп, вносились конкретные предложения по корректировке Регламента Ассамблеи для исключения возможности пересмотра полномочий национальных делегаций.

"Российская сторона открыто высказывала свою позицию, в том числе принимались соответствующие заявления Государственной Думы", – напоминают в парламенте.

"Мы не требуем для себя каких-либо преференций, а действуем в интересах обеспечения равных прав парламентариев всех стран представлять интересы своих избирателей", – уточняют депутаты.

Они в очередной раз высказались за необходимость привести Регламент ПАСЕ в соответствие с Уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех сорока семи стран – участниц организации.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

Как сообщалось 9 января, в Госдуму поступило письмо генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицкого с предложением сформировать делегацию РФ для участия в работе ассамблеи в этом году.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
17.01.2019 12:51

Сотрудники Setl Group собрали корм и лекарства для животных из приютов

Сотрудники Setl Group приняли участие в традиционной для холдинга благотворительной акции, направленной на помощь животным из петербургских приютов. В предновогодние дни работники компании собрали более 130 кг сухого и влажного корма для кошек и собак, большое количество лекарственных препаратов и средств бытовой химии.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
17.01.2019 12:34

Врио Губернатора Александр Беглов посетил новые детские сады от Группы «Эталон»

Врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел плановый объезд строящихся и сданных в 2018 году социальных учреждений Санкт-Петербурга, среди которых были детские сады в ЖК «Самоцветы» и квартале «Галактика». Объекты построила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
Фото предоставлено PR-службой Liberte Cafe
17.01.2019 12:28

В Liberte Сafe будет Линда и резиденты проекта «Monte Carlo MANIA»

18 января в Liberte Cafe можно будет вживую услышать «Ворону», «Цепи и кольца», «Мало огня» и другие хиты главной певицы 90-х. 19 января за диджейский пульт встанут Alexey crAne, Katya Zimcerla и Ksky, а на танцполе будут отдыхать под красивую хаус-музыку. Вход на мероприятия свободный (18+).
АО «Строительный трест»
17.01.2019 11:33

Ипотека в ЖК «Новое Купчино»

Жилой комплекс «Новое Купчино», первый этап которого возводится во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, получил две новые ипотечные аккредитации от банков-партнеров: Сбербанка и Банка «Санкт-Петербург».
Автор: Роман Киташов
17.01.2019 11:25

10 лет Энергомашбанк дарит ветеранам концерт «Ленинградская встреча»

Сохранить память о великом подвиге защитников и жителей Ленинграда, о тех 900 блокадных днях, забыть о которых невозможно – эта миссия выполнима. Все меньше остается с нами героев-ветеранов и свидетелей тех дней, поэтому так важно чтить, бережно хранить свою историю и передавать память будущим поколениям.
Setl City
16.01.2019 13:30

Setl City передаст ключи дольщикам «GreenЛандии-2.8» на 3 квартала раньше

Компания Setl City завершает чистовую отделку квартир в корпусе 2.8 ЖК «GreenЛандия-2», который был сдан в конце 2018 года. Застройщик начнет передавать ключи дольщикам на три квартала раньше срока, указанного в договоре, – уже с 19 января
ПАО «Группа ЛСР»
16.01.2019 11:15

В 2018 году «Группа ЛСР» построила три детских сада в своих объектах

Три современных детских сада, рассчитанных в общей сложности на 500 малышей, построены «Группой ЛСР» на территории петербургских жилых комплексов в Московском и Невском районах.
Магазин Кей
15.01.2019 15:50

Смартфоны до 21 000 рублей на 2019 год

Смартфоны среднего и бюджетного ценового сегмента остаются наиболее популярными на рынке. КЕЙ собрал самые производительные смартфоны этих категорий, которые достойно смотрятся даже на фоне флагманов
Setl City
15.01.2019 13:22

Setl City приступила к строительству комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове

Setl City начала возведение жилого комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове на берегу Малой Невы.
АО «Строительный трест»
15.01.2019 12:37

Итоги работы компании «Строительный трест» в 2018 году

В 2018 году «Строительный трест» ввел в эксплуатацию 125,5 тыс. кв. м недвижимости (без учета площадей домов в коттеджных поселках и инфраструктурных объектах). Сумма заключенных сделок по итогам года составила 13,3 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2017 году. Это самый высокий показатель компании за время работы на рынке.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.01.2019 17:46

В ЖК «Образцовый квартал 4» можно купить квартиру без первоначального взноса

Купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 4» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ». Данное предложение распространяется исключительно на строящиеся по 214 ФЗ объекты, аккредитованные Банком.
предоставлено компанией ARKAN
14.01.2019 17:30

Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

По данным статистики Мониторингового центра ARKAN по результатам 2018 года пятерка автомобилей лидеров по популярности у угонщиков осталась без изменений и состоит из японских, английских и немецких автобрендов.