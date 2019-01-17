Как в русских сказках раскрыли тему пенсий, коллекторов и искусственного интеллекта

Зампредседателя Центробанка Сергей Швецов заявил, что причина финансовой неграмотности россиян коренится в русских народных сказках. Конкретно - «По щучьему велению» и «Золотая рыбка», но и остальные не лучше. Швецов посоветовал сказки переписать. «Фонтанка» изучила первоисточники и пришла к выводу: все написано до вас. И написано правильно.

кадр из мультфильма "В некотором царстве"/Союзмультфильм

В пресс-службе Центробанка Сергея Швецова «Фонтанке» выдать для комментария отказались и вежливо объяснили, что больше не хотят развивать фольклорную тему. Видимо, потому что в мудром ведомстве быстро поняли, что их топ-менеджер замахнулся на святое.

По мнению Швецова, сказки отечественного производства приучают детей к «халяве»: валяйся весь день на печи, придет волшебный помощник и все за тебя сделает.

Но давайте посмотрим на первоисточник из сборника «Народные русские сказки» Александра Афанасьева (в былые времена изданная на газетной бумаге книжка в красно-белой обложке имелась в каждом доме). «По щучьему велению» начинается вовсе не с валяния на печи, а с отсутствия социальных лифтов:

«Жил-был бедный мужичок; сколько он ни трудился, сколько ни работал — все нет ничего! «Эх, — думает сам с собой, — доля моя горькая! Все дни за хозяйством убиваюсь, а того и смотри — придётся с голоду помирать; а вот сосед мой всю свою жизнь на боку лежит, и что же? — хозяйство большое, барыши сами в карман плывут. Видно, я богу не угодил; стану я с утра до вечера молиться, авось господь и смилуется». Начал он богу молиться; по целым дням голодает, а всё молится. Наступил светлый праздник, ударили к заутрене. Бедный думает: «Все люди станут разгавливаться, а у меня ни куска нету! Пойду хоть воды принесу — ужо вместо щей похлебаю». Взял ведёрко, пошёл к колодцу и только закинул в воду — вдруг попалась ему в ведёрко большущая щука».

Щука, понятное дело, говорящая и «все делающая». Настолько «все», что, случайно увидев на улице годную царевну, герой приказывает: «По щучьему веленью, по божьему благословенью пусть царевна плод понесёт и родит себе сына!» Это неуважение к конфетно-букетным ритуалам, пожалуй, единственное, что можно поставить сказке в упрек — но подход, безусловно, деловой.

Забыл зампред Центробанка и про такие широко известные сказки как «Вершки и корешки» (о том, как правильно распределять в свою пользу прибыль между партнерами, особенно когда один из партнеров — медведь — явно обурел от наглости), «Каша из топора» (как грамотно провести деловые переговоры с жадным и неуступчивым поставщиком), «Как поп работницу нанимал» (о том, что в руках грамотного эч-ара и крест — балалайка), «Котофей Котофеевич» (о качественно проведенной пиар-кампании, особенно когда пиарщик — уставшая от одиночества Лиса Патрикеевна, которой очень надо замуж, пусть хоть и за мелкого проворовавшегося в прежней должности кота).

Впрочем, нашлись в сборнике уважаемого фольклориста Афанасьева и более злободневные истории.

«Скупой». Сказка про то, как не поддаваться коллекторам

Марко Богатый взял в долг у бедного мужика копеечку, да так и не отдавал, потому что «мелких нет». Но бедняк решил во что бы то ни стало долг взыскать. Что делать в такой ситуации? Ну конечно — прикинуться мертвым!

«Через две недели снова идёт бедный к богатому, а Марко Богатый увидал его в окно и говорит жене:

— Слушай, жена! Я разденусь догола и лягу под святые; а ты покрой меня полотном, сиди и плачь словно над мёртвым. Когда придёт мужик за долгом, скажи ему, что я сегодня помер.

Вот ладно, как муж приказал, так жена и сделала: сидит да горючими слезами заливается. Приходит мужик в горницу, она его и спрашивает:

— Тебе что?

— За должком к Марку Богатому, — отвечает бедный.

— Ну, мужичок, Марко Богатый приказал долго жить; сейчас только помер.

— Царство ему небесное! Позволь, хозяйка, за мою копеечку послужу ему — хоть грешное тело обмою.

С этим словом ухватил чугун с горячей водою и давай Марка Богатого кипятком ошпаривать. Марко еле терпит, морщится да ногами дрыгает.

— Дрыгай не дрыгай, а копейку подай! — говорит бедный. Обмыл, снарядил как надо.

— Ну, хозяйка, покупай гроб да вели в церковь выносить; я стану над ним псалтырь читать.

Положили Марка Богатого в гроб и вынесли в церковь; а мужик стал над ним псалтырь читать».

Спойлерить финал не будем, скажем лишь, что все закончилось хорошо, но копеечку Марко так и не вернул.

«Петух и жерновки». Сказка о том, как надо готовиться к пенсионной реформе

«Жил да был себе старик со старухою, бедные-бедные! Хлеба-то у них не было; вот они поехали в лес, набрали желудей, привезли домой и начали есть. Долго ли, коротко ли они ели, только старуха уронила один жёлудь в подполье. Пустил жёлудь росток и в небольшое время дорос до полу. Старуха заприметила и говорит:

— Старик! Надобно пол-то прорубить; пускай дуб растёт выше; как вырастет, не станем в лес за желудями ездить, станем в избе рвать».

Надо ли говорить, что смекалка стариков была вознаграждена сторицей.

«Смерть скупого». Сказка о депозитах и святом праве наследования

Сказка короткая, поэтому приведем целиком:

«Жил-был скупой скряга, старик; имел двух сыновей и множество денег; послышал смерть, запёрся один в избе и сел на сундук, начал глотать золотые деньги и есть ассигнации и так покончил свою жизнь. Пришли сыновья, положили мёртвого под святые иконы и позвали дьячка читать псалтырь. Вдруг в самую полночь является в образе человека нечистый, поднял мёртвого старика на плечо и сказал:

— Держи, дьячок, полу!

И начал труси́ть старика:

— Деньги твои, а мешок мой!

Понёс его и невидим стал».

«Муж да жена». Сказка про Крым и вежливого человека

«Жили муж с женой, по виду будто хорошо, да как-то жена была мудрёна: уйдёт муж — она весела, придёт — захворает; так и старается ему дело найти, куда-нибудь с рук сбыть; нынче пошлёт его туда, завтра в другое место, а без него у неё гулюшки, пирушки! Придёт муж — и чисто и прибрано; сама охает, больна, на лавочке лежит. Муж верит, чуть сам не плачет. Вот раз придумала жена послать его за лекарством в Крым-град. Муж пошёл. На дороге ему встрелся солдат:

— Куда ты, мужик?

— В Крым-град за лечбой!

— Кто болен?

— Жена!»

Вежливый солдат развернул непутевого мужа обратно к дому, где обнаружил хворую жену в компании молодого парня. Обошлось без референдума.

«За лапоток – курочку, за курочку – гусочку». Сказка о пользе страхования ответственности арендодателя

Главная героиня — лисичка — нашла в поле лапоть и начала строить свое финасовое будущее, путешествуя по чужим домам. За утраченный во время ночевки лапоток она потребовала курочку, за курочку — гуся и так далее, вплоть до целого бычка. «Потери» лиса на самом деле припрятывала.

«Купленная жена». Сказка о пещерном сексизме и грамотных инвестициях

Иван купеческий сын пропивает отцовское наследство, но берется за ум и начинает работать менеджером по продажам. В чужой стране как-то так получается, что он покупает Елену Прекрасную. И это — первая выгодная инвестиция. Затем Елена Прекрасная начинает стремительно окупаться:

«— Вот, — говорит, — поди, купи мне на три копеечки разноцветного шёлку.

Приходит он в лавку, спрашивает всех цветов шёлку, купил и приносит домой. Елена Прекрасная села ковёр вышивать, а Иван купеческий сын спать залёг; поутру проснулся; она подаёт ему ковёр и говорит:

— Поди — продай моё рукоделье.

— А много ли просить?

— Да ты не торгуйся; что дадут, то и бери.

Вот приходит он в лавки, все купцы в одно слово говорят: «Нет, этот ковёр не по нашим деньгам. Ступай-ка ты к богатейшему, именитому купцу; разве только ему осилить, а мы не можем купить». Бросился Иван к именитому купцу, показывает ему ковёр; тот спрашивает:

— Что тебе за него?

— Да что толковать? Товар не худ, купец не глуп; чай, сам цену знаешь.

— Возьми три тысячи».

«Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Сказка про искусственный интеллект

Эту сказку все знают по замечательной поэме Леонида Филатова «Про Федота-стрельца». В первоисточнике сюжет аналогичный: старый противный царь, желая завладеть молодой женой стрельца, выдумывает ему невыполнимую задачу: найти то — не знаю что. Но стрелец, конечно, находит:

«Стрелец подошел к горе, отворил дверь — в пещере так темно, хоть глаз выколи! Полез на карачках и стал руками щупать; нащупал пустой шкап, сел в него и закрылся. Вот немного погодя приходят туда два старца и говорят: «Эй, Шмат-разум! Покорми-ка нас». В ту ж минуту — откуда что взялось! — зажглись люстры, загремели тарелки и блюда, и явились на столе разные вина и кушанья. Старики напились, наелись и приказывают: «Эй, Шмат-разум! Убери все». Вдруг ничего не стало — ни стола, ни вин, ни кушаньев, люстры все погасли. Слышит стрелец, что два старца ушли, вылез из шкапа и крикнул: «Эй, Шмат-разум!» — «Что угодно?» — «Покорми меня!» Опять явились и люстры зажженные, и стол накрытый, и всякие напитки и кушанья».

Итак, пенсии, депозиты, коллекторы, работорговля, инвестиции и искусственный интеллект – и это только вершина айсберга. Читайте детям сказки. В них есть все необходимое для жизни.

Венера Галеева,

"Фонтанка.ру"