На западе Украины разрешили все русское

В Львовской области Украины суд отменил мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Об этом сообщает пресс-служба общественного движения «Украинский выбор», которое и подало соответствующий иск.

«Львовский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Львовского областного совета "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области" и в порядке обеспечения судебного иска приостановил действие решения», — говорится на сайте движения.

Совет Львовской области Украины принял решение запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе в сентябре 2018 года, напоминает "Лента.ру".