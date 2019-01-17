Ипотека в ЖК «Новое Купчино»

АО «Строительный трест»

Жилой комплекс «Новое Купчино», первый этап которого возводится во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, получил две новые ипотечные аккредитации от банков-партнеров: Сбербанка и Банка «Санкт-Петербург».

Сбербанк, который является одним из крупнейших ипотечных кредиторов России, предлагает желающим приобрести квартиру в ЖК «Новое Купчино» по ставке от 10,5% годовых при первоначальном взносе от 15% и при условии электронной регистрации договора и страховании жизни и здоровья заемщика. Сумма кредита – от 300 тыс рублей до 70 млн рублей (до 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения). Срок кредитования – от 1 года до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Банк «Санкт-Петербург», один из старейших партнеров компании «Строительный трест», предоставляет ипотечный кредит по ставке от 10,75% при первоначальном взносе от 20%. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Срок кредитования – от 1 года до 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

Напомним, в конце прошлого года ЖК «Новое Купчино» также был аккредитован Банком «ФК Открытие».

Комплекс «Новое Купчино» будет реализован в пять этапов. Ввод в эксплуатацию первого из них запланирован на IV квартал 2020 года. Он включает в себя почти 43 тыс. кв. м жилья и рассчитан на 728 квартир: 309 однокомнатных, 278 двухкомнатных и 141 трехкомнатную. Студии в комплексе отсутствуют. Также в состав первого этапа входят коммерческие помещения площадью 2,9 тыс. кв. м и подземный паркинг на 138 автомобилей. Стоимость квадратного метра в первом этапе жилого комплекса начинается от 103 тыс. рублей.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru