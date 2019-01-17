«Оскорбление достоинства». Дерипаска потребует у Зюганова миллион после выступления в Госдуме

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в отношении лидера КПРФ после его выступления в Госдуме 9 января этого года. Слова об «афере и преступлении» оценили в один миллион рублей компенсации морального ущерба.

«9 января 2019 года руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Государственной думы сделал заявление, в котором назвал бизнес, основанный Олегом Дерипаской, аферой и преступлением. <...> Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании «Русал», так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», – цитирует 17 января представителя истца РБК.

При этом сам лидер КПРФ заверил, что не боится суда. «Это уже знаете какой по счету [суд]? Мои юристы разберутся» – так ситуацию прокомментировал Геннадий Зюганов.

Основанная в 2000 году компания «Русал» – один из крупнейших игроков мирового рынка алюминия. «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски попали в черный список минфина США в апреле 2018 года. Позже руководству компаний удалось достичь соглашения с американскими властями — те пообещали снять ограничения, если бизнесмен потеряет контроль над En+, «Русалом» и «Евросибэнерго». Россиянин свои условия выполнил. 19 декабря минфин США сообщил, что через 30 дней исключит из санкционного списка его активы.