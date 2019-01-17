Прорыв трубы ограничил движение в Купчино. Водители пробирались сквозь «ад»: вслепую и через аварии

Трубопровод лопнул во Фрунзенском районе Петербурга утром 17 января. Водителям пришлось добираться на работу сквозь «настоящий апокалипсис», а жители ближайших домов начали ждать окончания ремонта и потепления. Как сообщили в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», горячая вода начала разливаться по Белградской улице ближе к половине девятого утра. Поднимавшийся пар свёл видимость к нулю, на участке, по словам водителей, не обошлось без аварий.

Миновавшие «парную» автомобилисты признали, что это был «действительно, ад», и посоветовали избегать опасных манёвров, а лучше объехать Белградскую стороной. В «Теплосети «Санкт-Петербург» «Фонтанке» уточнили, что информация о прорыве поступила в 8:40. У дома №28 по Белградской течь дала труба диаметром 800 мм. Сейчас аварийная бригада занимается локализацией разлива. На это время проезд от проспекта Славы до улицы Турку ограничен.

В зону аварии попали пять жилых домов. Отопление в них ограничено, горячая вода, как заверяют энергетики, подаётся штатно. Ремонт планируют закончить к десяти утра 18 января.