Метель нагнала в Петербурге аномальные пробки. На КАД – более 10 км

Сильные осадки, как правило, провоцируют на дорогах Санкт-Петербурга плотные пробки. Так случилось и сегодня, 17 января. До 11 часов сохранялись «красные» 7 баллов против обычных для этого времени суток четырёх. А утренний максимум составил 8 баллов, что на 2 балла больше, чем вчера и чем обычно.

На КАД «Яндекс» зафиксировал две пробки, превышающие 10 километров, одна из них сохраняется до сих пор – на внешнем кольце от проспекта Культуры до Выборгского шоссе, длиной 10,4 километра. В «Яндекс.Картах» на этом участке отмечено ДТП на две полосы. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что повреждены как минимум три машины.

Наиболее загруженные магистрали утром: проспект Стачек в центр (9 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (9 баллов), Приморский проспект в центр (8 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Приморский проспект в центр (8 баллов, что на 3 балла выше обычного), проспект Стачек в центр (9 баллов, что на 2 балла выше обычного), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Октябрьской набережной (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие пробки к 10:00:

9:37, внутренняя сторона КАД, 11 км, от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

9:57, внешняя сторона КАД, 10,4 км, от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 20 минут.

9:24, Пулковское шоссе, 7,7 км, от мемориального комплекса "Пулковский рубеж" до Дунайского проспекта. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

9:57, Петергофское шоссе, проспект Стачек, 7,5 км, от улицы Доблести до станции метро "Автово.". Пробка продержалась 2 часа 30 минут.

8:52, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 7,1 км, от КАД до площади Мужества. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

Несмотря на то, что мало кто отваживается ехать на высокой скорости, сообщений о ДТП от очевидцев немало. Приведём лишь некоторые. На Белградской улице, по данным телеграм-канала «Мегаполис», столкнулись «Рено Логан» и карета скорой помощи.

На пересечении улиц Ленской и Коммуны автобус догнал троллейбус, люди, к счастью, не пострадали, рассказывают в «ДТП и ЧП».

Кадр из видео vk.com/spb_today

ДТП на Петроградской набережной, 44: сбили человека, читатели «Фонтанки» видели его лежащим на проезжей части.

Женщина-пешеход погибла около 8:40 в посёлке Красный Бор, на 3-м километре дороги Ям-Ижора – Никольское. Её сбил, по предварительной версии, вне зоны пешеходного перехода 33-летний мужчина на «Опеле Астре», сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Трио на Московском шоссе заняло две полосы в сторону города, а на Витебском проспекте женщину на «Шкоде» унесло в сугроб на обочине, пишут в «ДТП и ЧП».

Большегрузам тяжело осилить подъёмы: по словам пользователей «Яндекс.Навигатора», фуры буксуют на путепроводе на проспекте Маршала Жукова.

Сегодня в Петербурге, по информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сильный снег, метель. В СМС-рассылке ведомство предупреждает об усилении южного и юго-восточного ветра до 16 м/с. В конце дня ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью минус 6 – 8 градусов, а днём около нуля. Атмосферное давление будет ночью слабо меняться, днём интенсивно понижаться. На дорогах сложная обстановка, гололедица, предупреждает городское ГУ МЧС.