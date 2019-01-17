18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -6
$ 66.44р
75.63р
13:08 17.01.2019
Расширенный поиск

Происшествия
17.01.2019 11:15
Печать

Метель нагнала в Петербурге аномальные пробки. На КАД – более 10 км

Сильные осадки, как правило, провоцируют на дорогах Санкт-Петербурга плотные пробки. Так случилось и сегодня, 17 января. До 11 часов сохранялись «красные» 7 баллов против обычных для этого времени суток четырёх. А утренний максимум составил 8 баллов, что на 2 балла больше, чем вчера и чем обычно.

Метель нагнала в Петербурге аномальные пробки. На КАД – более 10 км

На КАД «Яндекс» зафиксировал две пробки, превышающие 10 километров, одна из них сохраняется до сих пор – на внешнем кольце от проспекта Культуры до Выборгского шоссе, длиной 10,4 километра. В «Яндекс.Картах» на этом участке отмечено ДТП на две полосы. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что повреждены как минимум три машины.

Метель нагнала в Петербурге аномальные пробки. На КАД – более 10 км

Наиболее загруженные магистрали утром: проспект Стачек в центр (9 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (9 баллов), Приморский проспект в центр (8 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Приморский проспект в центр (8 баллов, что на 3 балла выше обычного), проспект Стачек в центр (9 баллов, что на 2 балла выше обычного), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Октябрьской набережной (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие пробки к 10:00:

 

  • 9:37, внутренняя сторона КАД, 11 км, от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 10 минут.
  • 9:57, внешняя сторона КАД, 10,4 км, от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 20 минут.
  • 9:24, Пулковское шоссе, 7,7 км, от мемориального комплекса "Пулковский рубеж" до Дунайского проспекта. Пробка продержалась 1 час 20 минут.
  • 9:57, Петергофское шоссе, проспект Стачек, 7,5 км, от улицы Доблести до станции метро "Автово.". Пробка продержалась 2 часа 30 минут.
  • 8:52, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 7,1 км, от КАД до площади Мужества. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

 

Несмотря на то, что мало кто отваживается ехать на высокой скорости, сообщений о ДТП от очевидцев немало. Приведём лишь некоторые. На Белградской улице, по данным телеграм-канала «Мегаполис», столкнулись «Рено Логан» и карета скорой помощи.

«Мегаполис»

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

На пересечении улиц Ленской и Коммуны автобус догнал троллейбус, люди, к счастью, не пострадали, рассказывают в «ДТП и ЧП».

Кадр из видео vk.com/spb_today
Кадр из видео vk.com/spb_today

ДТП на Петроградской набережной, 44: сбили человека, читатели «Фонтанки» видели его лежащим на проезжей части.

Женщина-пешеход погибла около 8:40 в посёлке Красный Бор, на 3-м километре дороги Ям-Ижора – Никольское. Её сбил, по предварительной версии, вне зоны пешеходного перехода 33-летний мужчина на «Опеле Астре», сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Трио на Московском шоссе заняло две полосы в сторону города, а на Витебском проспекте женщину на «Шкоде» унесло в сугроб на обочине, пишут в «ДТП и ЧП».

Метель нагнала в Петербурге аномальные пробки. На КАД – более 10 км

Большегрузам тяжело осилить подъёмы: по словам пользователей «Яндекс.Навигатора», фуры буксуют на путепроводе на проспекте Маршала Жукова.

Сегодня в Петербурге, по информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сильный снег, метель. В СМС-рассылке ведомство предупреждает об усилении южного и юго-восточного ветра до 16 м/с. В конце дня ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью минус 6 – 8 градусов, а днём около нуля. Атмосферное давление будет ночью слабо меняться, днём интенсивно понижаться. На дорогах сложная обстановка, гололедица, предупреждает городское ГУ МЧС.

Метель нагнала в Петербурге аномальные пробки. На КАД – более 10 км

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
17.01.2019 12:51

Сотрудники Setl Group собрали корм и лекарства для животных из приютов

Сотрудники Setl Group приняли участие в традиционной для холдинга благотворительной акции, направленной на помощь животным из петербургских приютов. В предновогодние дни работники компании собрали более 130 кг сухого и влажного корма для кошек и собак, большое количество лекарственных препаратов и средств бытовой химии.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
17.01.2019 12:34

Врио Губернатора Александр Беглов посетил новые детские сады от Группы «Эталон»

Врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел плановый объезд строящихся и сданных в 2018 году социальных учреждений Санкт-Петербурга, среди которых были детские сады в ЖК «Самоцветы» и квартале «Галактика». Объекты построила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
Фото предоставлено PR-службой Liberte Cafe
17.01.2019 12:28

В Liberte Сafe будет Линда и резиденты проекта «Monte Carlo MANIA»

18 января в Liberte Cafe можно будет вживую услышать «Ворону», «Цепи и кольца», «Мало огня» и другие хиты главной певицы 90-х. 19 января за диджейский пульт встанут Alexey crAne, Katya Zimcerla и Ksky, а на танцполе будут отдыхать под красивую хаус-музыку. Вход на мероприятия свободный (18+).
АО «Строительный трест»
17.01.2019 11:33

Ипотека в ЖК «Новое Купчино»

Жилой комплекс «Новое Купчино», первый этап которого возводится во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, получил две новые ипотечные аккредитации от банков-партнеров: Сбербанка и Банка «Санкт-Петербург».
Автор: Роман Киташов
17.01.2019 11:25

10 лет Энергомашбанк дарит ветеранам концерт «Ленинградская встреча»

Сохранить память о великом подвиге защитников и жителей Ленинграда, о тех 900 блокадных днях, забыть о которых невозможно – эта миссия выполнима. Все меньше остается с нами героев-ветеранов и свидетелей тех дней, поэтому так важно чтить, бережно хранить свою историю и передавать память будущим поколениям.
Setl City
16.01.2019 13:30

Setl City передаст ключи дольщикам «GreenЛандии-2.8» на 3 квартала раньше

Компания Setl City завершает чистовую отделку квартир в корпусе 2.8 ЖК «GreenЛандия-2», который был сдан в конце 2018 года. Застройщик начнет передавать ключи дольщикам на три квартала раньше срока, указанного в договоре, – уже с 19 января
ПАО «Группа ЛСР»
16.01.2019 11:15

В 2018 году «Группа ЛСР» построила три детских сада в своих объектах

Три современных детских сада, рассчитанных в общей сложности на 500 малышей, построены «Группой ЛСР» на территории петербургских жилых комплексов в Московском и Невском районах.
Магазин Кей
15.01.2019 15:50

Смартфоны до 21 000 рублей на 2019 год

Смартфоны среднего и бюджетного ценового сегмента остаются наиболее популярными на рынке. КЕЙ собрал самые производительные смартфоны этих категорий, которые достойно смотрятся даже на фоне флагманов
Setl City
15.01.2019 13:22

Setl City приступила к строительству комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове

Setl City начала возведение жилого комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове на берегу Малой Невы.
АО «Строительный трест»
15.01.2019 12:37

Итоги работы компании «Строительный трест» в 2018 году

В 2018 году «Строительный трест» ввел в эксплуатацию 125,5 тыс. кв. м недвижимости (без учета площадей домов в коттеджных поселках и инфраструктурных объектах). Сумма заключенных сделок по итогам года составила 13,3 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2017 году. Это самый высокий показатель компании за время работы на рынке.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.01.2019 17:46

В ЖК «Образцовый квартал 4» можно купить квартиру без первоначального взноса

Купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 4» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ». Данное предложение распространяется исключительно на строящиеся по 214 ФЗ объекты, аккредитованные Банком.
предоставлено компанией ARKAN
14.01.2019 17:30

Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

По данным статистики Мониторингового центра ARKAN по результатам 2018 года пятерка автомобилей лидеров по популярности у угонщиков осталась без изменений и состоит из японских, английских и немецких автобрендов.