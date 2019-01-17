В центре облачного вихря. Петербург снова засыпает снегом

До четверти январской нормы осадков может выпасть в Петербурге сегодня, 17 января. Синоптики называют то, что происходит сейчас на улицах, залповым снегопадом.

Фото: Ксения Потеева

«Петербуржцы, внимание! Начался сильный снег, метель, видимость на дорогах местами упала до 200 м. Будьте внимательны и осторожны!» – предупреждает специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Он также добавляет: Северная столица оказалась практически в центре активного облачного вихря. А это значит – сильные осадки, порывистый ветер и очень низкое атмосферное давление (732 мм рт. ст).

Фото: Ксения Потеева

Метеорологу вторит ГУ МЧС: спасатели предупреждают горожан, что южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 16 м/с.

По прогнозу комитета по благоустройству, в городе на Неве сегодня выпадет до 15 см снега. Чиновники уверяют, что дорожники перешли на усиленный режим еще с ночи. К этому им не привыкать, ведь январь 2019 года выдался необычно снежным. Редкие дни обходятся без осадков.