Капитана Дальневосточного пароходства нашли в Петербурге с пулей в голове

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга исследуют обстоятельства, при которых моряк из Владивостока оказался с простреленной головой в Приморском районе города.

Как стало известно «Фонтанке», 16 января о гибели 48-летнего уроженца Владивостока в полицию сообщила его супруга. Около десяти утра он не открыл дверь, и квартиру на Яхтенной вскрывали сотрудники МЧС. Мужчину нашли с огнестрельным ранением подбородка, которое, по всей видимости, и стало причиной смерти. Рядом лежало зарегистрированное на него ружьё Remington 870 Combo.

Погибший являлся капитаном «Дальневосточного морского пароходства». Супруга призналась, что он питал слабость к алкоголю, неоднократно лечился, были жалобы на галлюцинации.