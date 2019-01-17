«Если вы были в тайской тюрьме, вам ничего не страшно». Настю Рыбку и Алекса Лесли депортировали из Таиланда

Осужденных в Таиланде за организацию нелегальных секс-тренингов гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), россиянина Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также двух других граждан Белоруссии и пятерых россиян отправили в Россию через два дня после того, как они признали себя виновными. Об этом 17 января сообщает агенство Reuters. После прибытия в Москву Вашукевич и ее соотечественников отправят на родину.

Глава иммиграционной службы Таиланда Сурачате Хакпарн подтвердил, что все депортируемые согласились с таким решением. «Если вы были в тайской тюрьме, вам ничего не страшно» – так Кириллов прокомментировал возможное преследование после секс-скандала, тогда как его подопечная Настя Рыбка ранее высказывала опасения.

Рыбка и Лесли и ещё шесть подсудимых признали вину в организации нелегальных секс-тренингов в королевстве. Суд Паттайи приговорил их к условным срокам и фактическому заключению на 9 месяцев, которые они уже отбыли.

Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде в феврале 2018 года. Их обвинили в организации услуг сексуального характера в составе преступной группы. Также тайский суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной работе.