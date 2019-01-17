«Левада»: Россияне гордятся прошлым страны, настоящее вызывает горечь

Россияне ищут поводы для гордости за страну в прошлом, настоящее в основном вызывает горечь и сожаление. Такой вывод можно сделать из исследования «Левада-центра», посвященного национальной идентичности.

Как рассказывают 17 января социологи, на вопрос о том, с чем связывается у россиян мысль о родном народе, каждый второй респондент ответил «наше прошлое, наша история» (53%). Этот вариант ответа лидировал и в предыдущие годы, но, пожалуй, с таким большим отрывом — впервые. Вторая позиция – «земля, на которой мы живем» – набрала 35%. Только 9% ответили, что, думая о своем народе, они вспоминают о религии и вере. Даже у воцерковленных респондентов религиозный фактор не вошел в первую пятерку наиболее популярных позиций, уступив истории, территории, природе и государству, хотя поддержка этой позиции среди них была выше, чем в целом по выборке: 19% против 9% соответственно.

Вспоминая события и явления, вызывающие гордость за страну, участники опроса назвали победу в Великой Отечественной войне (87%), освоение космоса (50%), великую русскую литературу (40%). Из современных событий лидирующие позиции получило только возвращение Крыма (45%). За вариант ответа «Стабилизация положения страны при Владимире Путине, рост экономики» проголосовало 18%. За «Перестройку и начало рыночных реформ» — 5%.

Напротив, горечь и стыд в основном связаны с настоящим. Великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности, заявил 61% участников опроса. У 45% вызывает горечь разрушение СССР. На третьем месте в списке огорчений – грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу (37%), на четвертом – отставание от Запада (24%), запрос на нормализацию отношений с которым в российском обществе растет.

Также социологи обращают внимание на растущую долю тех, кто считает Россию великой державой. Таковой страну видит 75%. «Начиная с 2000 года возвращение России «статуса великой и уважаемой державы» всегда было главным ожиданием от президента России», – отмечает «Левада-центр».

Опросы проведены 22–28 ноября и 13–19 декабря 2018 года, в каждом исследовании приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.