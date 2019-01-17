«В связи с увеличением количества угроз». ФСО хочет скрыть свои закупки от посторонних глаз

Федеральная служба охраны (ФСО) хочет проводить закрытые торги при закупках в области государственной охраны. Проект поправок в законодательство о государственных закупках размещен на портале публикации нормативных правовых актов 17 января.

Поправку предлагается внести в п. 5 ч. 2 ст. 84 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В пояснительной записке к законопроекту указывается, что необходимость засекретить закупки связана с «увеличением количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны».

Закупки Федеральной службы безопасности, Минобороны, Службы внешней разведки и подведомственных им структур также перенесли на закрытые площадки. Им запретили размещать информацию в Единой информационной системе (ЕИС). В ноябре 2017 года правительство дало право госкомпаниям не раскрывать поставщиков и подрядчиков, получающих контракты.