На Крестовском горел ангар на территории яхт-клуба. Его тушили 28 человек

С огнём на территории крупного клуба маломерных судов в Петроградском районе Петербурга под утро 17 января два часа боролись спасатели. Загоревшийся ангар тушили по повышенному номеру сложности, распространиться пожару не дали.

Как сообщили в городском МЧС, информация о возгорании на набережной Мартынова, 94, по телефону «01» поступила незадолго до половины пятого утра. По этому адресу на территории полуострова Безымянный в парковой зоне Крестовского острова расположен яхт-клуб «Нева».

Горел металлический ангар, огонь распространился на 120 метров. Прибывшие на место пожарные сразу повысили ранг пожара до 1-бис. Остановить распространение удалось к половине шестого. Ещё через час силами 7 расчётов и 28 человек личного состава пожар был ликвидирован.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», – уточнили в ведомстве.

Яхт-клуб «Нева» занимает около 5 гектаров, позиционирует себя как один из старейших и наиболее крупных клубов маломерного флота в Петербурге. Членами являются 250 частных и коллективных владельцев судов. Занимается в том числе сезонным обслуживанием, ремонтом корпусов и оборудования, тюнингом. Руководство клуба оказалось недоступным для комментариев.