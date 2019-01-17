Петербурженку наградили трехкомнатной квартирой после лишения родительских прав на трех детей и трех судимостей

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинение в отношении многодетной петербурженки, лишенной родительских прав, но получившей от Смольного трехкомнатную квартиру. «Фонтанка» узнала, как в суде будет выглядеть обман администрации района и жилищного комитета Петербурга. Выяснилось, что в процедуре предоставления жилья нуждающимся есть лазейки даже для таких граждан.

По информации «Фонтанки», днем 17 января из Следственного управления Василеостровского района в районный суд направят уголовное дело против 34-летней Анастасии Лаврухиной. Ей вменяется ущерб бюджету Петербурга на 6 миллионов рублей. Обстоятельства же являются своего рода прецедентными.

По данным нашего издания, уголовное дело по части четвертой статьи 159.2 УК «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере» возбуждено в середине мая 2018 года, после того как следователь УМВД по Василеостровскому району собрал доказательства, каким образом стоящая в очереди на жилье с 2006 года женщина получила от государства трехкомнатную квартиру. В 2011 году Василеостровский суд лишил ее родительских прав в отношении трех своих несовершеннолетних детей. А жилье она получила как многодетная и нуждающаяся.

Как стало известно «Фонтанке», в утвержденном прокуратурой Василеостровского района обвинительном заключении изложено, что дама подала в районную администрацию заведомо ложные данные об условиях проживания своих детей. Она не указала, что уже пару лет юридически не является им матерью. Тем не менее на основании собранного пакета документов жилищный комитет Петербурга выделил ей трехкомнатную квартиру на улице Маршала Казакова, 68, корпус 1. Кадастровая стоимость нового жилья оценена в 5 миллионов 988 тысяч рублей.

В материалах дела имеются указания и о том, как воспользовалась обвиняемая подарком от государства. Она его сдавала в аренду. Дети же предсказуемо продолжали жить с бабушкой и отцом.

По данным нашего издания, несправедливость заметил представитель органов опеки. Причем тогда, когда случайно узнал, что Лаврухина собирается приватизировать непонятную ему квартиру. Он и поинтересовался в администрации района. Проверка началась после обращения чиновников в полицию.

Любопытно, что сама Лаврухина не отрицает, что обманула районную администрацию. Однако вины не признает и настаивает, что по большому счету действовала в интересах своих детей. По ее словам, она рассчитывала, что, когда они вырастут, а у нее три сына – 2004, 2006 и 2010 годов рождения, – им и достанется квартира в наследство. Следователь не принял такого рода объяснения, собрав информацию о трех ее судимостях после систематических краж в магазинах и образе жизни вообще.

По информации «Фонтанки», также следователь вынес представление на имя главы администрации Василеостровского района, где сообщил, что квартира Лаврухиной была получена в результате неполноты проверки документов. Еще напомнил, что неплохо бы госслужащим выработать методику проверки граждан при получении крупных социальных подарков.

Со своей стороны собеседник в районной администрации сообщил «Фонтанке», что «по существующим правилам информация о наличии судебных решений о лишении родительских прав не запрашивается, то есть исполнитель и не обязан был перепроверять». Таким образом, между органами опеки и администрацией в реальности не установлен алгоритм системного обмена данными. И похоже, эта практика касается всего города.