18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: -7
$ 66.76р
76.14р
10:47 17.01.2019
Расширенный поиск

Происшествия
17.01.2019 10:09
Печать

Петербурженку наградили трехкомнатной квартирой после лишения родительских прав на трех детей и трех судимостей

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинение в отношении многодетной петербурженки, лишенной родительских прав, но получившей от Смольного трехкомнатную квартиру. «Фонтанка» узнала, как в суде будет выглядеть обман администрации района и жилищного комитета Петербурга. Выяснилось, что в процедуре предоставления жилья нуждающимся есть лазейки даже для таких граждан.

По информации «Фонтанки», днем 17 января из Следственного управления Василеостровского района в районный суд направят уголовное дело против 34-летней Анастасии Лаврухиной. Ей вменяется ущерб бюджету Петербурга на 6 миллионов рублей. Обстоятельства же являются своего рода прецедентными.

По данным нашего издания, уголовное дело по части четвертой статьи 159.2 УК «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере» возбуждено в середине мая 2018 года, после того как следователь УМВД по Василеостровскому району собрал доказательства, каким образом стоящая в очереди на жилье с 2006 года женщина получила от государства трехкомнатную квартиру. В 2011 году Василеостровский суд лишил ее родительских прав в отношении трех своих несовершеннолетних детей. А жилье она получила как многодетная и нуждающаяся.

Как стало известно «Фонтанке», в утвержденном прокуратурой Василеостровского района обвинительном заключении изложено, что дама подала в районную администрацию заведомо ложные данные об условиях проживания своих детей. Она не указала, что уже пару лет юридически не является им матерью. Тем не менее на основании собранного пакета документов жилищный комитет Петербурга выделил ей трехкомнатную квартиру на улице Маршала Казакова, 68, корпус 1. Кадастровая стоимость нового жилья оценена в 5 миллионов 988 тысяч рублей. 

В материалах дела имеются указания и о том, как воспользовалась обвиняемая подарком от государства. Она его сдавала в аренду. Дети же предсказуемо продолжали жить с бабушкой и отцом.  

По данным нашего издания, несправедливость заметил представитель органов опеки. Причем тогда, когда случайно узнал, что Лаврухина собирается приватизировать непонятную ему квартиру. Он и поинтересовался в администрации района. Проверка началась после обращения чиновников в полицию.  

Любопытно, что сама Лаврухина не отрицает, что обманула районную администрацию. Однако вины не признает и настаивает, что по большому счету действовала в интересах своих детей. По ее словам, она рассчитывала, что, когда они вырастут, а у нее три сына – 2004, 2006 и 2010 годов рождения, – им и достанется квартира в наследство. Следователь не принял такого рода объяснения, собрав информацию о трех ее судимостях после систематических краж в магазинах и образе жизни вообще. 

По информации «Фонтанки», также следователь вынес представление на имя главы администрации Василеостровского района, где сообщил, что квартира Лаврухиной была получена в результате неполноты проверки документов. Еще  напомнил, что неплохо бы госслужащим выработать методику проверки граждан при получении крупных социальных подарков. 

Со своей стороны собеседник в районной администрации сообщил «Фонтанке», что «по существующим правилам информация о наличии судебных решений о лишении родительских прав не запрашивается, то есть исполнитель и не обязан был перепроверять». Таким образом, между органами опеки и администрацией в реальности не установлен алгоритм системного обмена данными. И похоже, эта практика касается всего города.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
16.01.2019 13:30

Setl City передаст ключи дольщикам «GreenЛандии-2.8» на 3 квартала раньше

Компания Setl City завершает чистовую отделку квартир в корпусе 2.8 ЖК «GreenЛандия-2», который был сдан в конце 2018 года. Застройщик начнет передавать ключи дольщикам на три квартала раньше срока, указанного в договоре, – уже с 19 января
ПАО «Группа ЛСР»
16.01.2019 11:15

В 2018 году «Группа ЛСР» построила три детских сада в своих объектах

Три современных детских сада, рассчитанных в общей сложности на 500 малышей, построены «Группой ЛСР» на территории петербургских жилых комплексов в Московском и Невском районах.
Магазин Кей
15.01.2019 15:50

Смартфоны до 21 000 рублей на 2019 год

Смартфоны среднего и бюджетного ценового сегмента остаются наиболее популярными на рынке. КЕЙ собрал самые производительные смартфоны этих категорий, которые достойно смотрятся даже на фоне флагманов
Setl City
15.01.2019 13:22

Setl City приступила к строительству комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове

Setl City начала возведение жилого комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове на берегу Малой Невы.
АО «Строительный трест»
15.01.2019 12:37

Итоги работы компании «Строительный трест» в 2018 году

В 2018 году «Строительный трест» ввел в эксплуатацию 125,5 тыс. кв. м недвижимости (без учета площадей домов в коттеджных поселках и инфраструктурных объектах). Сумма заключенных сделок по итогам года составила 13,3 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2017 году. Это самый высокий показатель компании за время работы на рынке.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.01.2019 17:46

В ЖК «Образцовый квартал 4» можно купить квартиру без первоначального взноса

Купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 4» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ». Данное предложение распространяется исключительно на строящиеся по 214 ФЗ объекты, аккредитованные Банком.
предоставлено компанией ARKAN
14.01.2019 17:30

Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

По данным статистики Мониторингового центра ARKAN по результатам 2018 года пятерка автомобилей лидеров по популярности у угонщиков осталась без изменений и состоит из японских, английских и немецких автобрендов.
Setl City
14.01.2019 12:17

Врио губернатора посетил строящуюся школу Setl City в Калининском районе

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках планового объезда Калининского района посетил строящуюся школу в жилом комплексе Setl City «Полюстрово Парк».
ГК «Полис Групп»
14.01.2019 12:08

«Полис Групп» открыла новый офис продаж ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии нового офиса продаж в Московском районе на объекте «Полис на Московской».
ГК «КВС»
14.01.2019 11:59

Квартиры для будущих поколений

14 января в продажу вышел новый пул квартир в ЖК «Жили-Были». Все квартиры по-прежнему с чистовой отделкой, выполненной по индивидуальному дизайн-проекту: светлые, просторные, уютные.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.01.2019 11:57

«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку на квартиры в ЖК «Pulse на набережной»

Жилой комплекс высокого комфорт-класса строится на Октябрьской набережной. Жильцы многих квартир смогут любоваться захватывающими видами на акваторию Невы.
ГК «Эталон»
14.01.2019 11:47

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м в 2018 г.

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.