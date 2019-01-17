Скорость грузовых поездов на переезде в Кудрово снизили вдвое после ДТП с маршруткой

После столкновения маршрутки и состава на переезде в Кудрово Октябрьская железная дорога снижает скорость движения поездов на грузовой станции Нева.

Нововведение на предприятии объяснили «высокой интенсивностью автомобильного движения». Чтобы предотвратить новые ДТП на ж/д переезде у станции Нева, ОЖД ограничила скорость движения поездов на этом участке до 10 км/ч. Раньше составы проезжали переезд со скоростью 20 км/ч.

Переезд в Кудрово мало загружен: ежедневно здесь курсируют всего две пары поездов – утром и вечером.

Напомним, авария произошла днем 27 декабря 2018 года. В результате столкновения маршрутки №491 и грузового состава пострадали четверо, в том числе ребенок (все – пассажиры общественного транспорта). В Сети есть видео момента происшествия: судя по кадрам, водитель автобуса ехал на красный. Он не успел проскочить перед надвигающимся поездом.