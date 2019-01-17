Александр Беглов назначил глав еще шести комитетов Смольного. Женщин в этот раз нет

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал распоряжения о назначении новых председателей городских комитетов. Три из них «Фонтанка» анонсировала накануне.



Как и предполагало наше издание, в отставку ушёл глава комитета по территориальному развитию Игорь Князев. На его место назначен глава МО "Сестрорецк" Александр Бельский. Он – выходец из бизнеса, а муниципалитетом руководил с 2015 года. При этом его избрание прошло со скандалом: Вячеслав Макаров от имени «Единой России» и на тот момент глава Курортного района Алексей Куимов настойчиво предлагали на этот пост руководителя Сестрорецкого спортивно-технического центра и владельца автошколы Александра Ваймера (теперь депутат ЗакСа), получившего максимум голосов избирателей. Члены совета шестью голосами против четырех избрали Бельского. «Фонтанка» в 2016 году писала о тесных бизнес- и родственных связях в его муниципалитете.

Комитет по инвестициям возглавил Роман Голованов. Родился он Ленинграде в 1974 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Менеджмент». В 2008–2018 годах работал в комитете по инвестициям, где отвечал в том числе за сектор ГЧП, после чего стал директором департамента инфраструктуры в АО «ВЭБ инфраструктура». О том, как от должности была освобождена предыдущий председатель комитета Ирина Бабюк, «Фонтанка» подробно писала ранее.



Председателем комитета имущественных отношений стал Валерий Калугин. Родился он в Ленинграде в 1960 году, окончил сначала Тамбовское высшее военное авиационное училище, а в 2000 году – Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ по специальности «юриспруденция» и Северо-Западную академию государственной службы по специальности «финансы и кредит». С середины 90-х работал в комитете по земельным ресурсам и землеустройству, который затем и возглавил. Покинул должность председателя весной 2015 года, перейдя на должность гендиректора ООО «Консалтинговая группа ВВК». До конца 2018 года КИО управлял Михаил Мокрецов, замещавший также должность вице-губернатора, он был освобожден от должности перед Новым годом.



Ещё три назначения «Фонтанка» предсказала накануне. Так комитет по здравоохранению возглавил начмед 40-й больницы Дмитрий Лисовец. Вместо Максима Мейксина комитетом по промышленности теперь руководит Юрий Калабин, экс-генеральный директор АО «КРП-инвест» холдинга РЖД. Комитет по экономическому развитию и стратегическому планированию вместо Ивана Филиппова доверили его заместителю Валерию Москаленко.

Первую серию назначений на этой неделе Александр Беглов произвел во вторник, определив глав четырех комитетов, все это были представительницы прекрасного пола.