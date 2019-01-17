Воры в Петербурге заинтересовались детским омбудсменом. У неё пропала почти треть миллиона

Полиция расследует денежную кражу, жертвой которой стала уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Светлана Агапитова. Преступники начали опустошать её счета в прошлом году.

Как стало известно «Фонтанке» 17 января, детский омбудсмен накануне обратилась в полицию Центрального района за помощью в поиске пропавших средств. Она недосчиталась почти 300 тысяч рублей, которые хранила на трёх банковских картах одной финансовой организации. По её словам, списание могло происходить с 18 декабря прошлого года. Во вторник, 15 января, недостача была замечена.

В разговоре с «Фонтанкой» Светлана Юрьевна подтвердила, что обратилась в правоохранительные органы. Она уточнила, что случившееся отношения к её работе не имеет, банковские карты не пропадали.

Полицейские оперативно пришли на помощь, возбудив дело о краже с банковского счёта в крупном размере.

Светлане Агапитовой 54 года, родилась в Ленинграде. В должность уполномоченного по правам ребёнка вступила в декабре 2009 года, в январе 2015-го избрана повторно.