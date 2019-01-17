Чайник с кипятком и препарат для сердечников отправили двух дошколят в больницу в Петербурге

Двух девочек дошкольного возраста спасают медики в Петербурге: одна получила серьезные ожоги на кухне, вторая залезла в родительскую аптечку.

По данным «Фонтанки», около восьми утра в больницу на Авангардной улице привезли юную пациентку 2015 года рождения. В квартире на Финляндском проспекте она опрокинула на себя чайник с кипятком. Состояние малышки, по данным полицейского главка, оценивается как тяжелое.

А после полудня скорая привезла к медикам девочку двух лет из Невского района. Пока взрослые отвернулись, она съела несколько сердечных таблеток.