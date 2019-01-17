Видео с похоронами криминального авторитета в Амурске стало уголовным делом. СК заявил о клевете

Уголовное дело о клевете после сообщений об участии сотрудников правоохранительных органов в похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина в Амурске возбудили в Хабаровском крае. Об этом 17 января сообщили в региональном Следственном управлении СК.

В СК пояснили, что в СМИ разместили материалы о похоронах местного жителя, в которых содержались «ложные сведения, порочащие честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов».

В первую рабочую неделю после каникул в Сети появилась видеозапись траурной процессии с гробом авторитета Юрия Зарубина, умершего от рака. Судя по ролику, в похоронах участвовали не менее ста человек, фактически перекрыв движение по одной из городских улиц. Некоторые пользователи якобы разглядели в рядах прощающихся главу местной полиции и прокурора. На это в полиции Амурского района пригрозили иском и защите чести и достоинства. Тем не менее проводится служебная проверка.

Позже выяснилось, что видео в Сети разместил блогер Виктор Торопцев. Сообщалось, что его задержали, однако хабаровская полиция опровергла эту информацию и пояснила, что мужчину просто вызывали на беседу.